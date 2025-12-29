Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Лавров заявил о массированной атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина


29.12.2025   21:13


Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 29 декабря пытались с помощью беспилотников осуществить массированную атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, для удара был использован 91 дрон.

«Все [украинские] беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе обломков БПЛА не поступало», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Глава МИД добавил, что переговорная позиция России после данного инцидента будет пересмотрена, однако Москва не планирует выходить из переговоров с США о мирном урегулировании в Украине. Также министр пригрозил Киеву, что подобные действия не останутся без ответа: по его словам, объекты для ответных ударов и время их нанесения уже определены.


