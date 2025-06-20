В нейтральной зоне на границе с Россией имеет место гуманитарный кризис

20.06.2025 14:41





Volunteers Tbilisi сообщает о резком обострении кризиса на грузино-российской границе. За последние дни в недостроенном подвале на Верхнем Ларсе, где обычно временно размещаются порой обычные украинцы, а чаще бывшие заключенные, все они похищенные с оккупированных территорий и вывезенные на территорию РФ, произошло резкое увеличение числа людей — вместо обычных 5, максимум 10 человек сейчас там находятся уже 36!



Из 36 человек, находящихся на границе в данный момент:

• 16 — человек с паспортами (всего),

• 8 — не бывших заключенных (5 из них с паспортами)

• 3 — с подтверждением личности от посольства Украины.



Люди с украинскими паспортами, ранее свободно въезжавшие в Грузию, теперь находятся в изоляции наравне с теми, у кого документов нет. Для понимания: все они имеют запрет на въезд в РФ — на 8, 10, иногда 15 лет. Им попросту некуда возвращаться.



Подчеркиваем, что среди находящихся в подвале есть НЕ ТОЛЬКО бывшие заключённые, но и обычные гражданские лица с оккупированных территорий, которых также депортировали.



Среди них — есть одна женщина, известно, что ей выделили отдельное помещение, но связи с ней нет, похоже она просто вывезена с оккупированной территории.



Volunteers Tbilisi занимались бывшими заключенными два года, большую часть из них удавалось отправить в Украину через Молдову.



С августа 2024 года выезды из российских центров временного содержания (ЦВСИГ) в РФ были фактически перекрыты — людей просто не выпускали. Несколько месяцев назад поступали сообщения о депортации части в Беларусь. Но в начале июня поток неожиданно возобновился в сторону Грузии: десятки бывших заключённых начали массово прибывать к Верхнему Ларсу.



Причины официально неизвестны, но предполагается, что это связано с ожидаемыми изменениями в миграционном законодательстве Грузии.



РФ, возможно, спешит "выкинуть" как можно больше людей до вступления новых правил в силу.



В подвале Верхнего Ларса — всего 17 спальных мест. Сейчас 36 человек спят по очереди, сменяя друг друга.



Предполагается, что у 60% из бывших заключенных может быть ВИЧ, а туберкулёз у большинства (в закрытой форме), неизвестно как эти заболевания будут развиваться в следствие нахождения в подвале.



Один из находящихся в подвале — инвалид на костылях, этой ночью ему стало плохо, вызывали неотложку.



Нужны медикаменты для ВИЧ инфицированных. И разумеется продукты.



Отметим, что Грузия не предоставляет медицинскую помощь этой группе, а ранее помогавшие НПО парализованы, власти им фактически "перекрыли кислород".



По двухлетнему опыту Volunteers Tbilisi люди находящиеся в подвале неделями получают обострения и осложнения хронических заболеваний, двое впоследствии скончались . Прямо сейчас один человек сейчас в больнице с открытым туберкулёзом, неизвестно выживет ли он.



По информации украинских партнеров Volunteers Tbilisi в ближайшее время прибудет ещё около 100 человек. Ожидаются бывшие заключенные, которых отправят из Орла, из Тамбова, из Тулы.



Пока грузинские власти не дают объяснений, ни официальных, ни неофициальных. Украинское посольство помогает, но крайне медленно, в силу ограниченных ресурсов.



Тем временем, пограничники, которые впрочем не обязаны обеспечивать питание этим людям, принесли им коробку с просроченной тушёнкой/паштетом и хлебом, чтобы они «не умерли с голоду».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





