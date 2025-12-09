В Грузии вступают в силу поправки к закону о защите животных

09.12.2025 17:11





В Грузии вступают в силу поправки к закону о защите животных. Изменения будут вводиться поэтапно, до лета.



▪️ Министерство окружающей среды до 01.02.2026 должно представить правительству: закон о моратории на разведение собак и временный регламент (программу) регулирования гиперпопуляции собак.



▪️ До 01.03.2026 правительство должно обеспечить: принятие регламента идентификации и регистрации, а также регламента стерилизации/кастрации и разведения животных. Одновременно привести в соответствие с законом нормативные акты, регулирующие деятельность ветеринарных клиник и приютов.



▪️ С 01.01.2026 выгул (а также проезд в транспорте) собак без поводка и намордника - будет наказываться штрафом 150 лари (исключение составят небольшие декоративные породы).



▪️ С 01.07.2026 года владелец обязан обеспечить идентификацию и регистрацию животного, а владельцы/заводчики, уже идентифицировавшие животное, должны подать заявление на регистрацию.



▪️ С 01.01.2027 года за нарушение следующих обязательств (отсутствие), суммы в лари: идентификация-регистрация — 1500, стерилизация/кастрация — 1500, вакцинация против бешенства — 500. Размножение без получения разрешения — 3000. Разведение животных без регистрации – 5000. Оставление животного (будет проверяться по чипу регистрации) — физическое лицо: 5000 , юридическое лицо: 10 000 лари.



Вводятся поправки в УК Грузии, статья 259: истязание животного, жестокое обращение с ним или иное насилие, повлекшее за собой его увечье - наказывается штрафом, домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года или лишением свободы на срок до трёх лет. В случае гибели животного - виновному назначается домашний арест на срок от одного года до двух лет или лишение свободы на срок от одного года до четырёх лет.





