Дезертирский рынок в Тбилиси ждёт глобальная реконструкция

16.12.2025 11:59





Дезертирский рынок в Тбилиси ждёт глобальная реконструкция. Процесс строительства новых зданий и корпусов, который откладывался несколько лет, в том числе из-за протестов торговцев, всё же сдвинулся с места.



Согласно информации, размещенной на сайте, в согласованный в прошлом году проект были внесены изменения, которые, помимо фасада, касаются количества этажей и площади застройки. Общая высота здания составит 21,2 метра, и оно будет иметь три этажа. Площадь застройки составляет 37 247,6 квадратных метров. Кроме того, изменились и условия разрешения на строительство, срок его действия продлен на один год, до 27 ноября 2027 года.



«Объект проекта трехэтажный и разделен на 3 независимых блока. Внутри планируется размещение коммерческих помещений. В центре здания также имеется атриум»— говорится в пояснительной записке.



Что касается территории будущей ООО «Галерея Арена», то её директором и владельцем 82% акций является Коба Гурцкая, исполнительный директор холдинга CBS Group (владеет в Грузии такими компаниями, как Telasi, Telmiko, Selfie Mobile, Georgian Service Network и т.д.).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





