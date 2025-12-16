Двое граждан Беларуси арестованы за преступления, связанные с наркотиками

По данным Министерства внутренних дел, в Хелвачаурском муниципалитете арестованы граждане Республики Беларусь: И.К., 2003 года рождения, и И.В., 2005 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупных и больших количествах.



По данным ведомства, в результате обыска личного и временного жилья обвиняемых в качестве вещественных доказательств изъято до полукилограмма сушеной марихуаны, расфасованной в 100 пакетов.



Ведет расследование по статье 260, части 2 и 3, подпункт а, Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы.





