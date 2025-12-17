Открыт 8-километровый участок скоростной автомагистрали Самтредиа – Григолети

Сегодня, 17 декабря, открыт 8-километровый участок скоростной автомагистрали Самтредиа – Григолети (Ланчхути – Леса).



Новый участок начинается в Ланчхути и заканчивается в селе Леса. Таким образом, автотранспорт, следующий по автомагистрали, сможет передвигаться на отрезке от села Джапана до села Леса (и в обратном направлении), минуя город Ланчхути.



Скоростная автомагистраль Самтредиа – Григолети должна была быть полностью завершена не позднее 2020 года.



Строительство дороги Самтредиа – Григолети изначально было разделено на четыре участка (лота). По состоянию на декабрь 2025 года завершены и открыты лишь два из них:



Лот 1 – Самтредиа – Джапана (не завершен);



Лот 2 – Джапана – Ланчхути (открыт);



Лот 3 – Ланчхути – Хаджалиа (не завершен; сегодня открыт участок Ланчхути – Леса, остается участок Леса – Хаджалиа);



Лот 4 – Хаджалиа – Супса (открыт).



На строящемся участке Самтредиа – Джапана (лот 1) в феврале 2023 года обрушился мост через реку Риони. За два года до этого для завершения данного участка потребовалось дополнительно выделить 72 млн лари из бюджета, несмотря на то, что строительство финансировалось донорами.



Что касается участка Ланчхути – Хаджалиа (лот 3), работы здесь были возобновлены в 2022 году и, по информации Департамента автомобильных дорог Грузии на тот момент, должны были завершиться в 2024 году.



Напомним, что первый участок дороги (лот 1) должна была построить компания Road Building ALTCOM LLC, а третий участок (лот 3) – Todini Costruzioni Generali S.p.A., однако, по данным Департамента автомобильных дорог, эти компании не выполнили свои обязательства. Впоследствии ведомство сообщало изданию «Батумелеби», что все судебные споры были выиграны:



«По делам, выигранным в международном арбитраже (Париж, Франция), арбитраж присудил взыскать около 64 млн лари с Road Building ALTCOM LLC, около 56 млн лари с Todini Costruzioni Generali S.p.A. и около 68 млн лари с Astaldi S.p.A. Кроме того, в рамках гарантий, задействованных в отношении международных подрядчиков, было взыскано 123,7 млн лари. Решения арбитража являются окончательными, и в настоящее время продолжаются исполнительные процедуры», – сообщили в Департаменте автомобильных дорог в октябре 2022 года.



В конечном итоге дорога Самтредиа – Григолети должна соединиться с объездной дорогой Кобулети через участок Григолети – Кобулети, однако и этот 14-километровый отрезок не был завершен в установленные сроки – на данный момент открыты лишь 11 километров.





