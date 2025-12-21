|
На автомагистралях Грузии появились новые дорожные знаки
21.12.2025 20:17
Для повышения безопасности движения и своевременного информирования водителей по всей стране на автомагистралях установили новые дорожные знаки. На них указана допустимая средняя скорость в зависимости от категории транспортного средства.
На знаках перечислены категории транспорта, для которых на отдельных участках автомагистрали разрешенная скорость составляет не более 80 км/ч. Речь идет о категориях: “C”, “CE”, “C1”, “C1E”, “D”, “DE”, “D1”, “D1E” - это крупные и средние грузовики, грузовики с прицепом, большие автобусы, микроавтобусы и автобусы с прицепом.
Знаки размещены у выездов с транспортных развязок, чтобы водители еще до выезда на автомагистраль заранее и наглядно получали информацию об условиях движения. Это поможет правильно спланировать поездку и безопасно продолжить путь.
Важно отметить, что эти ограничения не новые. Они установлены статьей 33, частью 7, подпунктами »д», »е» и »в» Закона Грузии «О дорожном движении» и действуют с 2013 года. Установка новых знаков нужна только для того, чтобы водители получали эту информацию заранее, наглядно и понятно.
Также сообщатся, что с 22 декабря текущего года Министерство внутренних дел начнет фиксировать и оформлять нарушения, связанные с превышением 80 км/ч на участках, где действует дифференцированный контроль средней скорости.
Пожалуйста, внимательно следите за дорожными знаками и соблюдайте действующие правила.
