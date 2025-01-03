

Продолжаются увольнения госслужащих по политическому признаку

03.01.2025 17:41





Начальника департамента ресоциализации и реабилитации осужденных и бывших заключенных Центра по предотвращению преступности Нино Ткешелашвили освободили от должности из за ее позиции.



Ткешелашвили отметила, что работает в государственном секторе с 2009 года: сначала в школе, затем в пенитенциарной системе, а с 2014 года в Национальном агентстве по предотвращению преступности, исполнению альтернативных мер наказания и пробации.



"Всё это время мои знания, опыт, преданность делу и ответственность были моими единственными «покровителями». Как психолог, я стремилась помогать людям, которые отчаянно нуждались в надежде и поддержке. С 2016 года я возглавляла управление реабилитационных программ, а с 2019 года — департамент ресоциализации и реабилитации осуждённых и бывших заключённых".



За эти годы её командой были разработаны профессиональные стандарты, улучшены инструменты оценки рисков, созданы около 30 реабилитационных программ, в которых участвовали 12513 человек, и подготовлено 4500 судебных отчетов.



Параллельно с 2015 года Ткешелашвили работала в системе исполнения наказаний и в учебном центре Дома юстиции по вопросам суицида, эффективной коммуникации, насилию в отношении женщин и гендерному равенству.

Она участвовала в внедрении ориентационных курсов для пробационеров и курсов для учителей.



"И после всего этого, 31 декабря моя должность была срочно упразднёна (в соответствии с новым законом, хотя я трижды проходила конкурс и являлась бессрочным госслужащим).



1 января я случайно зашла в систему документооборота и узнала вместе с двумя коллегами — руководителем департамента медиации Морисом Барамиа и руководителем центра по делам несовершеннолетних Натией Алиашвили, что нас увольняют. При этом проявили «добрую волю» и уведомили за месяц до увольнения.



Отмечу, что за 15 лет работы у меня никогда не было ни выговора, ни предупреждения, дважды я получала награды за благодарность и всегда была в первых рядах рабочих групп, на конференциях и встречах с различными делегациями."



Ткешелашвили заявила, что вместе с другими уволенными коллегами настроена на борьбу.





От должности отстранена и руководитель Центра по делам несовершеннолетних Натию Алиашвили.Алиашвили уверена, что её и коллег уволили за их открытую позицию в отношении увольнений сотрудников.



"В этом году исполняется 12 лет, как я работаю на государственной службе. Последние два года я возглавляла Центр по делам несовершеннолетних, который является структурным подразделением Национального агентства по профилактике преступности, исполнению альтернативных наказаний и пробации Министерства юстиции Грузии. Наше сотрудничество завершилось 31 декабря одним предложением — официальным уведомлением.



Мне сообщили, что с 1 февраля я освобождена от должности.



Вопрос о причине моего увольнения, вероятно, уже является риторическим. Учитывая, что в декабре я получила высшую оценку в рамках «Положения об оценке профессиональных государственных служащих», а за 12 лет работы у меня не было ни одного нарушения, я считаю, что меня уволили из-за моего отношения к текущим политическим событиям и массовым увольнениям сотрудников.



Я начала работать в системе в 22 года на позиции социального работника. За годы я неоднократно получала повышение, стала профессиональным куратором, а затем руководителем центра. Это не считая многочисленных устных благодарностей, официальных наград и сертификатов. Параллельно я была приглашённым тренером Министерства юстиции Грузии, и каждые три месяца мы знакомили новых сотрудников агентства с особенностями работы.



После того как я начала работать в Центре по делам несовершеннолетних, я вложила много времени и ресурсов, чтобы наша работа с подростками с трудным поведением была более эффективной и качественной. С поддержкой команды мне удалось запустить самую слабую сферу агентства — первичную профилактику преступности. Я активно участвовала в создании курса для учителей.



Что касается целевой группы центра, то при поддержке агентства и доноров мы сделали множество важных шагов: внедрили новые инструменты оценки, реабилитационные программы, открыли региональные центры, расширили целевые группы центра и наладили процесс межведомственной координации. Мы вложили много труда в законопроекты, проекты приказов по управлению делами, улучшение инструментов.



Однако в декабре сначала моего социального работника и психолога оставили без контрактов, оставив весь регион Имерети без квалифицированных кадров, а затем 31 декабря без какой-либо причины уведомили меня, что через месяц мой контракт будет расторгнут.

В такой же форме сотрудничество прекратили с моими коллегами Нино Ткешелашвили и Морисом Барамиа. Оба они занимали руководящие должности многие годы, и их вклад в процесс реабилитации и ресоциализации невозможно переоценить!



Несмотря на то, что после изменений в законодательстве государственные служащие почти ничего не могут сделать, я не только госслужащий, но и гражданин этой страны, по профессии — социальный работник. И я обязательно буду бороться за справедливость для себя и своих коллег!" — пишет Натиа Алиашвили.







Руководителя департамента по делам несовершеннолетних, медиации и предотвращению преступлений Кобу (Мориса) Барамия также освободили от должности в Национальном агентстве по предотвращению преступлений, исполнению альтернативных наказаний и пробации.



Барамия: "С честью сообщаю, что 31 декабря в 20:37 в канцелярской системе появилось прикреплённое уведомление. Это настоящий новогодний подарок, который я случайно увидел и запомню на всю жизнь".



Барамия сообщает, что с 1 февраля он прощается с работой, которой посвятил 10 лет своей жизни вместе с лучшими профессионалами. В 2014 году Барамия начал работу в этой системе на позиции ассистента, и за эти 10 лет, постепенно продвигаясь, в 2020 году был назначен руководителем департамента.

Теперь он почувствовал на себе эффект изменений в законе Грузии "О государственной службе", которые вступили в силу через два дня после их публикации.



"Позвольте рассказать, какую важную работу мы делали. Мы помогли многим людям, детям, и я горжусь, что изменил жизнь многих детей (и взрослых) в правильном направлении. Более того, я руководил департаментом, который провёл медиацию в деле об убийстве, организовав встречу семьи погибшего с осуждённым. В результате были сведены к минимуму риски мести, и на протяжении многих лет не произошло ни одного инцидента.



Меня угнетает осознание того, что сразу три руководителя, преданные своей работе, увольняются: глава Центра по делам несовершеннолетних Натиа Алиашвили и глава департамента реабилитации и ресоциализации осуждённых и бывших заключённых Нино Ткешелашвили.



Да, я горжусь тем, что я профессионал, считаю себя компетентным юристом, но признаю, что эта несправедливость меня сломила, пусть и временно.



Чего я боюсь?



Кроме чувства несправедливости, меня беспокоит то, что наша работа может быть напрасной. Пусть я буду последней жертвой этой несправедливости, но пусть начатое дело продолжится и принесёт великолепные результаты, которыми будут гордиться другие.



Чем я занимался?



Я возглавлял направление, которое при ограниченных ресурсах работало над вопросами ювенальной юстиции (и не только), было самым гуманным и восстановительным. Проще говоря, мы делали добро, помогали людям примириться, вступить в диалог, и способствовали тому, чтобы дети, оказавшиеся в конфликте с законом, становились законопослушными гражданами. Сколько ещё всего можно было сделать, и как наивно я верил, что напишу историю вместе с удивительными людьми.



Моей главной целью было добиться принятия закона Грузии «О восстановительной юстиции», а затем с гордостью покинуть систему, чтобы рассказать своим детям, что я написал историю. Теперь же мне смешно над собой – хронически наивным оптимистом.



Почему меня увольняют?



Да, вы правильно поняли. Я сознательно не упоминаю те два слова, которые я ненавижу и которые вызывают у меня чувство несправедливости и беспомощности. Прошлый месяц был адом, но я до последнего верил, что мой департамент другой, и он не уволит меня за честное выражение своего мнения и попытки защитить трёх сотрудников, чьи контракты не были продлены.



Кого теряет система?



1. Сотрудника, в подготовку которого государство и международные организации (Евросоюз, ЮНИСЕФ, Совет Европы, INL-программа посольства США) вложили сотни тысяч лари.

2. Сотрудника, который, несмотря на привилегии своей должности, приходил на работу к 9 часам.

3. Сотрудника, который в декабре получил от своего непосредственного начальника высшую оценку (4 балла).

4. Сотрудника, который после операции, несмотря на больничный до 27 декабря, добровольно закрыл больничный лист 23 декабря ради работы.

4.Сотрудника, который уже 24 декабря обсуждал в команде подготовку аналитического документа и отчёта о деятельности, которой ранее никто не занимался.



Таких сотрудников система теряет из-за несправедливости".





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