Подсанкционный чиновник МВД Грузии Мирза Кезевадзе подал в отставку

06.07.2025 18:27





Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что заместитель главы Департамента по особым поручениям (ДОП, спецназ) Мирза Кезевадзе, который находится под санкциями, подал в отставку по собственному желанию.



«Он сам обратился к министру с рапортом и покинул службу. Речь не идет об увольнении: он покинул ряды МВД по собственному желанию», — отметил Дарахвелидзе.



Напомним, Мирза Кезевадзе, экс-заместитель главы Департамента по особым поручениям, находится под санкциями США, Великобритании, Германии, Чехии и стран Балтии. Эти страны ввели как экономические, так и финансовые санкции, а также визовые ограничения и ограничения на поездки.



Кезевадзе также был включен прежней администрацией США в «Список Магнитского».



В пакете санкций, введенных Великобританией в отношении Мирзы Кезевадзе, говорится, что во время протестов силы ДОП и Департамента полиции применяли насилие к гражданам, лидерам оппозиционных партий, журналистам и активистам, а Кезевадзе был безответственен как замглавы ДОП в процессе наблюдения за процессами.



Источник: SOVA

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