

Все задержанные должны быть срочно освобождены — Amnesty International

14.01.2025 11:49





По мнению международной правозащитной организации Amnesty International, все, кто был задержан в Грузии за мирное использование права на свободу слова и собраний, должны быть немедленно освобождены.



«Грузинские власти должны срочно освободить всех задержанных за мирное осуществление своих прав на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также провести оперативные, тщательные и беспристрастные расследования всех утверждений о незаконном и непропорциональном применении силы полицией», — об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International в связи с последними событиями в Грузии.



Как отмечает Amnesty International, в Грузии акты протеста преследуются новыми драконовскими законами, которые, как заявил, замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, фактически криминализируют «даже символические акты протеста», такие как размещение наклеек на общественной собственности. «Эти меры намеренно применяются для преследования мирных протестующих и подавления инакомыслящих» — заявил Кривошеев.



По данным Amnesty International, новые законы, вступившее в силу в Грузии 30 декабря 2024 года, , налагает дополнительные произвольные ограничения на права на свободу выражения мнений и мирных собраний.



«Были введены крупные штрафы за размещение протестных лозунгов или плакатов, а также предоставлено полиции право «превентивно» задерживать лиц по подозрению в планировании нарушения правил проведения публичных собраний или других законов на срок до 48 часов.



В период с 11 по 12 января в Тбилиси и Батуми во время акций протеста, проведенных в знак солидарности с ранее задержанными проевропейскими демонстрантами, были арестованы более 20 человек, включая активистов, работников СМИ и членов политической оппозиции.



Среди арестованных активистов были Циала Катамидзе и Мате Центрадзе, задержанные в Батуми в соответствии с недавно принятым законом, запрещающим размещение протестных наклеек на общественных зданиях.



Мзия Амаглобели, основатель медиакомпаний Batumelebi и Netgazeti , была арестована дважды 12 января. Первоначально Мзия была задержана за административное «правонарушение» за размещение протестной наклейки, а затем была повторно арестована как подозреваемая в совершении уголовного преступления», — отмечает организация.



В заявлении также упоминается задержание правозащитника Гии Джваршеишвили, который ранее сообщал о применении к нему пыток во время задержания в декабре, также был повторно арестован 11 января и позднее госпитализирован.



Amnesty International подчеркивает, что, несмотря на многочисленные случаи пыток и других видов жестокого обращения, а также сотни сообщений о жестокости полиции в декабре 2024 года, ни один сотрудник правоохранительных органов или член насильственной группы не был выявлен или привлечен к ответственности.



«Несмотря на сотни сообщений о жестокости полиции, ни один сотрудник правоохранительных органов или член вооруженной группы в масках не был идентифицирован или привлечен к ответственности. Суды регулярно отдают приоритет показаниям полиции перед видеодоказательствами и свидетельскими показаниями, подрывая право на справедливое судебное разбирательство и усиливая безнаказанность, одобренную государством.



Amnesty призывает власти Грузии прекратить репрессии, обеспечить справедливость для жертв и обеспечить право на мирный протест.



«Международное сообщество должно действовать солидарно, чтобы обеспечить выполнение правительством своих обязательств по защите прав человека», — заявила Amnesty International.







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