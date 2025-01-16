

«Грузинская мечта» заранее вынесла приговор медиа-менеджеру Мзие Амаглобели

16.01.2025 12:29





В "Грузинской мечте" фактически уже вынесли приговор директору издательской группы Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели, суду остается только определить срок лишения свободы.



Премьер-министр правительства "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что она будет наказана, и это не обсуждается.



«Все на ладони, все видно на кадрах, как полицейский подвергается физическому насилию со стороны конкретного т.н. журналиста. На самом деле этот человек (Амаглобели) не журналист, а партийный активист. Однако это также не имеет значения для следствия. Главное для следствия, что были признаки преступления, и суд должен вынести по этому поводу вердикт», — заявил Кобахидзе журналистам.



В ночь на 12 января Амаглобели задержали в Батуми во время протестной акции, Женщину обвиняют в нападении на начальника батумской полиции Ираклия Дгебуадзе. Суд отказался отпустить ее под залог до окончания следствия. Журналистке грозит от четырех до семи лет лишения свободы за пощечину во время спора с начальником полиции Батуми.



Проправительственный канал "Имеди" пустил в эфир видео инцидента без звука - по кадрам непонятно, что спровоцировало журналистку.



Правозащитная организация "Ассоциация молодых юристов" заявила о фактах жестокого обращения начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе с журналисткой после задержания. Правозащитники утверждают, что он плюнул ей в лицо, запрещал давать ей воды и водить в туалет, также несколько раз пытался применить физическую силу и другим полицейским пришлось его удерживать от расправы с женщиной.



Грузинская оппозиция, гражданское общество и международные партнеры расценивают ситуацию с Амаглобели, как удар по независимой журналистике.



Batumelebi — одно из старейших существующих сегодня грузинских медиа. Издание было создано в 2001 году в Аджарии еще во времена правления там коррумпированного Аслана Абашидзе. Эта газета была одной из первых, кто осмелился бороться с его режимом. И далее,при разных властях, издание рассказывало о коррупции, кумовстве и социальной несправедливости, периодически сталкиваясь с угрозами.





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