

«Грузинская мечта» «переживает» за репутацию Великобритании

16.01.2025 23:00





Правящая «Грузинская мечта» предсказывает окончательный крах авторитета Великобритании в случае введения санкций против ее почетного председателя и основателя Бидзины Иванишвили.



«В случае введения санкций авторитет Великобритании, как государства, основанного на верховенстве закона и основных прав человека, окончательно канет в прошлое», — говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты».



По оценке авторов обращения, британские власти «растаптывают» основы процессуального права, предлагая ввести санкции без «справедливого судебного разбирательства» и «неопровержимых доказательств».



Подобную ситуацию в «Грузинской мечте» объясняют влиянием «глубинного государства» (deep state). Британия, говорят они, «превратилась в очередную игрушку партии глобальной войны».



«В случае введения санкций против Бидзины Иванишвили Великобританией, станет ясно, что «deep state» довел Великобританию до уровня Украины, Литвы, Эстонии и Европарламента, что, с учетом исторического прошлого этого государства, следует расценивать как исключительно трагическое событие», — сказано в заявлении.



Предложение о введении санкций против Иванишвили поступило в палату общин парламента Великобритании 13 января. К настоящему времени в его поддержку выступили 14 депутатов.



В координации с властями США 19 декабря Великобритания ввела санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, начальника полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, а также шефов грузинского спецназа Звиада Харазишвили и Милери Лагазаури.



После этого британского посла вызвали в МИД Грузии. Там заявили, что решение Лондона подрывают дружественные отношения стран.



27 декабря Минфин США также объявил о санкциях против Бидзины Иванишвили. И если силовиков Вашингтон включил в «акт Магнитского», то самый богатый человек Грузии попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Физическим и юридическим лицам США запретили вести дела с Иванишвили, его активы в Штатах заморозили. При этом санкции не запрещают сделки с компаниями, которые принадлежат Иванишвили.





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