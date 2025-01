The Hill: Посыл Зурабишвили Дональду Трампу - США должны оттеснить Россию из Грузии

27.01.2025 15:41





Посыл Саломе Зурабишвили Дональду Трампу заключается в том, что США должны оттеснить Россию и использовать Грузию в качестве «игровой площадки». Об этом говорится в статье издания The Hill.



Издание ссылается на заявление бывшего президента Грузии, с которым она выступила в Вашингтоне на прошлой неделе.



«У меня была возможность сказать ему, что это стратегический регион, о котором Соединенные Штаты не должны забывать», — ответила Саломе Зурабишвили на вопрос журналиста в Вашингтоне, сообщает The Hill.



На вопрос издания: «Похоже ли, что президент Трамп получил это сообщение? Саломе Зурабишвили ответила: «Да, в том смысле, что он знает Грузию, он был в Грузии. Ему нравилось бывать в Грузии. Это не был абстрактный момент».



По сообщению издания, перед инаугурацией Трампа Саломе Зурабишвили пожала руки госсекретарю США Марко Рубио и министру обороны США Питу Хегсету, и цель этих встреч — убедить команду Трампа в важности существования политики в отношении Грузии.



«Я ожидаю, что Америка почувствует себя вовлеченной в этот регион, потому что в противном случае она приблизит этот регион к России и Китаю», — заявила Саломе Зурабишвили.



Согласно The Hill, Саломе Зурабишвили утверждает, что предыдущая администрация США, несмотря на то, что отдавала приоритет демократии, за последние два года фактически ничего не сделала для сохранения демократии в Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ