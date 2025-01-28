

Посол ЕС: Наша цель – не наказать грузинский народ, а наказать виновных в репрессиях

28.01.2025 12:35





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский комментирует решение ЕС приостановить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов. Дипломат отмечает, что это ответ на антидемократические действия властей страны:



«Мы впечатлены стойкостью грузинского народа и его приверженностью европейскому будущему Грузии и демократическим ценностям. Мы видим их здесь каждый вечер, на проспекте Руставели и во многих других местах по всей Грузии, требующих лучшего будущего для себя и своих детей. Мы поддерживаем грузинский народ, мы понимаем его стремление к лучшему будущему, лучшей жизни, демократической стране и европейской Грузии. Кроме того, мы осуждаем продолжающиеся запугивания и насилие, и мы шокированы тем фактом, что людей избивают, угрожают и запугивают, включая представителей СМИ, политиков, но также и простых людей, которых преследуют и избивают люди в масках.



Мы шокированы безнаказанностью и тем фактом, что, несмотря на насилие, которое продолжается на улицах уже два месяца, никто не был привлечен к ответственности за это», — отметил посол.



Герчинский подчеркивает, что целью Евросоюза было наказать не грузинский народ, а тех, «кто несет ответственность за репрессии, запугивания и продолжающееся насилие».



«Демократический регресс Грузии, продолжающийся уже несколько месяцев, не мог остаться без ответа со стороны Евросоюза, поэтому и было принято такое решение. Конечно, как мы уже говорили, демократический регресс Грузии, который продолжается уже несколько месяцев, не мог остаться без реакции с нашей стороны.



Вчера Евросоюз принял решение о введении ограничений для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, поэтому в этом случае лицам, представляющим правительство, придется подавать заявление на получение визы, если они путешествуют по территории Европейского Союза с использованием дипломатических и служебных паспортов.



Как мы уже говорили, наша цель – не наказать грузинский народ, который стоит на улицах и требует демократической европейской Грузии. Нашей целью было наказать виновных в репрессиях, запугивании и продолжающемся насилии. Именно поэтому мы приняли решение, что владельцам дипломатических и служебных паспортов придется оформлять визу при поездках в Евросоюз», — отметил посол.



Источник: СОВА

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