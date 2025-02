Администрация США аннулировала подписки на ряд влиятельных СМИ

06.02.2025 14:32





Несколько государственных ведомств США аннулировали подписки на СМИ, включая газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает РИА Новости.



Американский предприниматель Илон Маск в среду заявил, что государственные расходы на СМИ, включая подписки на информационное агентство Associated Press, являются нецелесообразным расходованием налоговых средств и будут сокращены. Ранее Маск также отреагировал на сообщение пользователя в соцсети X о возможном финансировании газеты Politico за счет налогоплательщиков США, отметив, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов".



"Руководство министерства финансов подтвердило, что их подписки на The New York Times сегодня были отменены", – говорится в сообщении DOGE.



Кроме того, DOGE отреагировал на публикацию одного из пользователей X, спросившего, действительно ли американское космическое агентство НАСА потратило около 500 тысяч долларов на подписки на Politico.



"Руководство НАСА подтвердило, что сегодня это (подписка на Politico – ред.) было отменено", – сообщило ведомство.

Как пишет DOGE, госдепартамент США также подтвердил отмену подписок на Ассошиэйтед Пресс.





