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ISFED: БДИПЧ/ОБСЕ наблюдало за муниципальными выборами в Грузии четыре раза с 2006 года
18.06.2025 21:32
Организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» ISFED коментирует заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, согласно которому приглашение миссий ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдений за выборами в органы местного самоуправления – это исключение из практики.
«Сегодня стало известно, что Грузия не намерена приглашать наблюдательную миссию БДИПЧ/ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) на муниципальные выборы 4 октября. Ираклий Кобахидзе назвал причиной этого отсутствие практики приглашения БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы, а приглашение миссии БДИПЧ/ОБСЕ на муниципальные выборы 2021 года представил как исключение.
Для информации, БДИПЧ/ОБСЕ наблюдало за муниципальными выборами в Грузии четыре раза с 2006 года. Помимо Грузии, с 1997 по 2024 год БДИПЧ/ОБСЕ также направило наблюдательные миссии на 34 местных выборах, которые прошли в 13 других странах и не совпадали с другими типами голосования.
Кроме того, местные выборы в ряде стран подлежат мониторингу независимо от того, проводились ли они в рамках всеобщих выборов или совместно с другими типами общенациональных выборов. Хотя основное внимание уделяется парламентским и/или президентским выборам, местные выборы также являются предметом активного интереса для ОБСЕ/БДИПЧ в тех европейских государствах, где демократия еще не консолидирована», — говорится в заявлении, распространенном ISFED.
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