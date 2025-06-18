Иранский аятолла отказался капитулировать перед Трампом

18.06.2025 21:34





Иран никогда не сдастся и не собирается соглашаться с требованиями американского президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что хочет «полной капитуляции» иранцев и их отказа от ядерной программы. Об этом в телевизионном обращении к нации 18 июня сказал верховный лидер Ирана (аятолла) Али Хаменеи.



«США должны знать, что Иран никогда не сдается, любое американское военное нападение приведет к серьезным и непоправимым последствиям. Иран будет решительно сопротивляться навязанной войне, так же как будет решительно противостоять навязанному миру, Иран никогда не склонит голову перед каким бы то ни было давлением», — заявил он.



Хаменеи похвалил народ Ирана за его достойное и мужественное поведение в ходе атак Израиля, начавшихся в ночь на 13 июня, назвав их «глупым и злобным актом агрессии со стороны сионистского врага». «Этот народ не поддается принуждению и никогда не капитулирует», — подчеркнул лидер Ирана, комментируя информацию о возможном вмешательстве американских войск в операцию Израиля против ядерных и военных объектов страны.



Ранее участники совещания Трампа с советниками по нацбезопасности сообщили ABC News, что в течение 48 часов США могут присоединиться к атакам на Иран. За это время, по их словам, станет ясно, можно ли урегулировать ирано-израильский конфликт дипломатическими методами. По информации осведомленных источников The Jerusalem Post, США в случае вступления в войну могут атаковать подземный завод по обогащению урана в Фордо.



Сам Трамп рассматривает возможность отправки войск США для участия в боевых действиях, подтвердил высокопоставленный источник CNN в американской администрации. Накануне глава Белого дома заявил, что США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана. Несмотря на наличие у Тегерана современных радиолокационных станций и других средств обороны, они «не сравнятся с тем, что создано в США», написал президент в Truth Social.



Хаменеи в своем обращении предупредил, что если Вашингтон присоединится к военной операции Израиля, Тегеран нанесет удары по базам США в регионе. Вооружение для этого уже подготовлено, отметил он.





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