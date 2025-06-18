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Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования на уровне 8%


18.06.2025   22:40


Нацбанк Грузии вновь оставил ставку рефинансирования на уровне 8%. В НБГ отметили, что в этом году инфляция остаётся близкой к целевому показателю в 3% и в среднем составит 3,8%.

В мае 2025 года общий уровень цен вырос на 3,5% в годовом исчислении, а базовая инфляция, которая исключает продукты питания, энергоносители и сигареты, немного снизилась до 2%.

При этом экономическая активность остаётся высокой. Согласно предварительным данным, средний экономический рост за первые четыре месяца этого года равняется 8,8%.

В то же время сохраняется неопределённость со стороны геополитической напряжённости, внешних факторов и ситуации на мировых рынках, что демонстрирует высокие риски для инфляции как в сторону повышения, так и понижения.

Следующее заседание комитета по монетарной политике запланировано на 30 июля 2025 года.


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