Кобахидзе встретился с исполнительным директором Фонда развития Саудовской Аравии

18.06.2025 20:59





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с исполнительным директором Фонда развития Саудовской Аравии Султаном Абдулрахманом Аль Маршадом.



По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Саудовской Аравии и Грузии. Обсуждались перспективы углубления экономических отношений между двумя странами. Было уделено внимание позитивной динамике экономического развития Грузии и инвестиционному потенциалу страны, в том числе в сферах энергетики, дорожной, портовой инфраструктуры и аэропортов.



Исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии находится с рабочим визитом в Грузии вместе с членами делегации.



Во встрече, состоявшейся в Администрации правительства, приняли участие министр финансов Лаша Хуцишвили и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.







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