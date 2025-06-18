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Кобахидзе встретился с исполнительным директором Фонда развития Саудовской Аравии
18.06.2025 20:59
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с исполнительным директором Фонда развития Саудовской Аравии Султаном Абдулрахманом Аль Маршадом.
По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Саудовской Аравии и Грузии. Обсуждались перспективы углубления экономических отношений между двумя странами. Было уделено внимание позитивной динамике экономического развития Грузии и инвестиционному потенциалу страны, в том числе в сферах энергетики, дорожной, портовой инфраструктуры и аэропортов.
Исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии находится с рабочим визитом в Грузии вместе с членами делегации.
Во встрече, состоявшейся в Администрации правительства, приняли участие министр финансов Лаша Хуцишвили и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.
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