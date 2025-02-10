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О пророссийской политике «Грузинской мечты» заявили 55% участников опроса — ISSA


10.02.2025   12:18


Внешняя политика «Грузинской мечты» отвечает интересам России и/или близких к России стран (Китая, Ирана и т. д.) — считают 55% участников опроса Института социальных исследований и анализа (ISSA).

Еще 30,1% респондентов считают, что «Грузинская мечта» проводит сбалансированную внешнюю политику.

Лишь 7% уверены, что «Грузинская мечта» находится на пути интеграции с Западом (Европой, США) и западными структурами (ЕС, НАТО).

Заявление Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в ЕС:
➖ считают неприемлемым 67,1%;
➖ приемлемым — 24,7%.

Интересно, что данное заявление неприемлемо для примерно 26% сторонников «Грузинской мечты».

DEEP STATE И ТЕОРИИ ЗАГОВОРА

54,2% участников пороса считают тиражируемые «Грузинской мечты» теории заговора о «партии глобальной войны» и Deep State неубедительными. Почти пятая часть (19,5%) — убедительными.

Каждый четвертый респондент (25,3%) затруднился c ответом на этот вопрос.

ЕС И НАТО

Евроинтеграцию Грузии поддерживают абсолютное большинство участников опроса — 86,3%.

Интеграцию с НАТО — 74,2%.

До 30% полностью поддерживают нейтральный статус для Грузии. А 38,4% категорически против нейтралитета.

80% выступают против интеграции Грузии в организацию коллективной безопасности, созданную Россией, в то время как до 14% это поддерживают.

Большинство респондентов (до 55%) не разделяют точку зрения, что в случае ухода «Грузинской мечты» возрастет риск вовлечения Грузии в войну с Россией. Считают реальным этот риск 15,3% респондентов.

США
80% населения информированы о том, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. До 67% оценивают негативно оценивают разрыв стратегических отношений с США, одобряют 8%.

САНКЦИИ ДЛЯ ИВАНИШВИЛИ

Подавляющее большинство респондентов (86,5%) слышали о санкциях, введенных Госдепом США в отношении Бидзины Иванишвили.

Более половины (52%) считают решение справедливым, а треть (33,8%) — несправедливым.

Каждый второй опрошенный (51,2%) считает, что введенные США санкции ослабляют Бидзину Иванишвили.

САНКЦИИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

До 77% респондентов слышали о санкциях, введенных Госдепартаментом США в отношении высших должностных лиц МВД. Более половины (до 52%) считают санкции справедливыми, тогда как около трети (31,8%) считают решение несправедливым.

В курсе того, что ЕС приостановил безвиз для обладателей служебных диппаспортов из Грузии 79,2%. Каждый второй респондент считает решение справедливым. 35,1% считают санкции несправедливыми.

**Опрос проводился 18-30 января, 18+, 2000 респондентов методом личного интервью, кластерная выборка с предварительной стратификацией. Погрешность +/- 2,5; процент ответов 74,4%. Опрос был проведен при поддержке Фонда гражданского общества и Ассоциации содействия ООН.


Источник: Новости - Грузия
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