Перед попыткой самоубийства экс-глава правительства Аджарской АР написал письмо

07.07.2025 11:26





Экс-глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе написал письмо перед попыткой самоубийства, которое было обнаружено медицинским персоналом в его одежде.



В нем Рижвадзе акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на том, что его обвинили в коррупции и покровительстве наркодилеров.



Бывший председатель правительства Аджарии обращается к основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе с просьбой защитить его семью.



Рижвадзе также отмечает в письме, что все его сотрудники и члены его окружения невиновны и все «действовали по его приказу».



Экс-чиновник с благодарностью и положительно отзывается об Александре Ахвледиани, главе Агентства морского транспорта, с помощью оружия которого он пытался покончить с собой.



Добавим, МВД Грузии известило, что бывший председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе был госпитализирован в «Джеогоспиталь» в Сагареджо (регион Кахетия) с огнестрельным ранением в грудь, откуда его переправили в одну из клиник Тбилиси.



Ведомство отмечает, что Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь: у экс-политика повреждено легкое, а состояние здоровья стабильное.



Начато расследование.





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