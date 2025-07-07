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Перед попыткой самоубийства экс-глава правительства Аджарской АР написал письмо
07.07.2025 11:26
Экс-глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе написал письмо перед попыткой самоубийства, которое было обнаружено медицинским персоналом в его одежде.
В нем Рижвадзе акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на том, что его обвинили в коррупции и покровительстве наркодилеров.
Бывший председатель правительства Аджарии обращается к основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе с просьбой защитить его семью.
Рижвадзе также отмечает в письме, что все его сотрудники и члены его окружения невиновны и все «действовали по его приказу».
Экс-чиновник с благодарностью и положительно отзывается об Александре Ахвледиани, главе Агентства морского транспорта, с помощью оружия которого он пытался покончить с собой.
Добавим, МВД Грузии известило, что бывший председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе был госпитализирован в «Джеогоспиталь» в Сагареджо (регион Кахетия) с огнестрельным ранением в грудь, откуда его переправили в одну из клиник Тбилиси.
Ведомство отмечает, что Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь: у экс-политика повреждено легкое, а состояние здоровья стабильное.
Начато расследование.
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