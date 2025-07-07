Директор Агентства морского транспорта Грузии задержан за «небрежное хранение оружия»

07.07.2025 10:46





По данным МВД, один человек задержан в качестве обвиняемого по статье 238 Уголовного кодекса Грузии за «небрежное хранение огнестрельного оружия».



Как сообщает телекомпания «Имеди», по имеющейся информации, это директор Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани, дом матери которого в Сагареджо до сих пор находится под охраной полиции.



По данным МВД, бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе сегодня был госпитализирован в клинику «Джеохоспитал» в Сагареджо с огнестрельным ранением в грудь. По словам врачей, у него повреждено легкое, а состояние его здоровья стабильно тяжелое.



Расследование начато по статье 115 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства.





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