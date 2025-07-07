Зурабишвили усмотрела политику в задержании владельца Silknet

07.07.2025 11:01





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что задержание известного предпринимателя Георгия Рамишвили носит политический характер.



«После активистов, журналистов и политических лидеров аресты теперь коснулись и крупного бизнеса! Один из последних кейсов касается Георгия Рамишвили – владельца крупной интернет-сети, основателя Euronews Georgia и давнего бизнес-партнера Дональда Трампа», – написала Зурабишвили в соцсети X.



58-летний Георгий Рамишвили – владелец компании Silknet, одного из крупнейших телеком-операторов Грузии. Ему также принадлежит медиахолдинг, управляющий местной версией телеканала Euronews.



В ноябре 2024 года, через два дня после начала массовых протестов из-за приостановки переговоров о вступлении Грузии в ЕС, Silknet открыто заявил о поддержке евроинтеграции. Это заявление фактически шло вразрез с официальным курсом, обозначенным правящей партией «Грузинская мечта». Сам Рамишвили за 30-летнюю карьеру в бизнесе никогда публично не выступал против властей. Он сотрудничал как с «Грузинской мечтой», так и с ее предшественниками из «Единого национального движения».



6 июля МВД Грузии сообщило о задержании Рамишвили в тбилисском аэропорту. По официальной версии, в его ручной клади обнаружили огнестрельное оружие. Оно официально зарегистрировано на имя бизнесмена, но права на ношение у Рамишвили нет.



В Silk Road Group повторили версию следствия, призвав воздержаться от преждевременных выводов и спекуляций. В компании подчеркнули, что «на данном этапе проводятся правовые процедуры, предусмотренные законом».



Источник: SOVA

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