

АМЮГ призывает Службу по защите персональных данных изучить практику МВД использованию камер распознавания лиц

10.02.2025 16:36





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) призвала Службу по защите персональных данных немедленно расследовать практику использования Министерством внутренних дел камер распознавания лиц, заявив, что подобная практика может привести к нарушению основных прав.



В заявлении, опубликованном 10 февраля, АМЮГ утверждает, что использование дистанционных биометрических технологий в целях обеспечения соблюдения закона подрывает основные права, такие как право на неприкосновенность частной жизни, защиту данных, свободу выражения мнений, право на собрания и объединения, равенство и недискриминацию. Организация подчеркивает риски массовой слежки и отмечает, что практика использования камер для нарушения прав человека широко распространена в авторитарных режимах.



В АМЮГ подчеркнули, что, по имеющимся данным, ЮЛПП «Центр управления общественной безопасностью – 112» при МВД Грузии закупило 30 камер с функцией распознавания лиц и эмоций. «Приобретению указанных камер предшествовало письмо директора 112, в котором объяснялось, что во время протестов с 28 ноября по 4 декабря были повреждены 115 камер, установленных на проспекте Руставели и прилегающей территории», — говорится в сообщении АМЮГ.



«Использование таких камер на практике в целях, наносящих ущерб правам человека, происходит в массовых масштабах в автократических/тоталитарных режимах. По данным Human Rights Watch, использование подобных технологий нарушает не только право на неприкосновенность частной жизни, но и свободу выражения мнений и объединений», — заявляет организация.



АМЮГ призывает Службу по защите персональных данных незамедлительно провести инспектирование в Министерстве внутренних дел и изучить, проводилась ли заранее оценка воздействия на защиту данных и в какой степени фиксируются действия, предпринимаемые в отношении данных, а также в какой степени организационные и технические меры безопасности соответствуют действующему законодательству; А также насколько законно осуществляется доступ к информации, хранящейся в специальной электронной программе, исходя из служебных нужд и соответствуют ли уровни доступа стандартам защиты персональных данных.



Дебаты по поводу биометрической слежки усилились после начала проевропейских протестов в Грузии в конце ноября. АМЮГ отмечает значительное увеличение использования камер распознавания лиц после 28 ноября, особенно в случаях, когда протестующие блокировали дороги. По данным организации, единственным доказательством в таких случаях являются фотографии, сделанные с камер распознавания лиц, которые, во многом игнорируя соответствующий контекст, считаются достаточными доказательствами для суда, чтобы признать человека правонарушителем.



6 февраля Тбилисское бюро Радио Свобода опубликовало отчет, в котором обсуждалось быстрое размещение камер наблюдения по всей стране и отсутствие прозрачности в управлении ими. Исследование вызвало обеспокоенность по поводу несанкционированного доступа властей к частным материалам, а также политически мотивированных ограничений доступа к данным камер наблюдения, что, наряду с расширением контроля государства над общественным пространством и подавлением инакомыслия, указывает на растущую тенденцию к авторитаризму.



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