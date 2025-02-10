

В России рассчитывают восстановить дипломатические отношения с Грузией

10.02.2025 18:26





Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в большом интервью газете «Известия» рассказал о развитии отношений с Грузией.



На вопрос журналиста, от чего зависит восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией, российский политик ответил следующим образом:



«Вообще, выдвигать условия — это не совсем наша политика, хотя в каких-то случаях и это приходится делать, но это все-таки исключение из правил. Мы за то, чтобы продолжать развитие отношений с соседней Грузией — со страной, с которой нас объединяет и общая история, и общие культурные традиции, и общая вера, и обширные человеческие и родственные связи».



По его словам, «Грузинская мечта» проводит прагматичную политику и развитие российско-грузинского сотрудничества отвечает интересам народов обеих стран.



«Именно этим продиктованы решения России, такие как восстановление авиасообщения и восстановление безвизового режима для тех, кто приезжает в нашу страну с краткосрочными визитами. И мы готовы и дальше идти по этому пути, готовы развивать сотрудничество с Грузией, прагматичное и взаимовыгодное. Мы же до сих пор были и в дальнейшем будем ключевым экономическим партнером Грузии», — подчеркнул российский дипломат.



«Именно этим были продиктованы такие принятые Россией решения, как возобновление воздушного сообщения между Россией и Грузией, восстановление сначала безвизового режима для тех, кто ездит в краткосрочные поездки в нашу страну, а потом, через год, для тех граждан Грузии, кто въезжает в Россию для того, чтобы работать и учиться и просто проживать у нас здесь. И мы готовы и дальше идти по этому пути, готовы развивать сотрудничество с Грузией, прагматичное и взаимовыгодное. Мы же до сих пор были и в дальнейшем будем ключевым экономическим партнером Грузии», — заявил он.



По словам Галузина, в Кремле также рассчитывают, что «последовательное развитие отношений с соседней Грузией на каком-то этапе приведет к полной нормализации и к восстановлению дипломатических отношений».





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