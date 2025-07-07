Состояние здоровья экс-главы Аджарии стабильно тяжелое - клиника

07.07.2025 14:53





В Первой университетской клинике заявляют, что состояние здоровья бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе стабильно тяжелое, он находится в отделении реанимации и подключен к аппарату управляемого дыхания.



Как сообщила Первому каналу Грузии в телефонном разговоре клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе, на данном этапе Рижвадзе не нуждается в операции.



«Сейчас ему операция не нужна. Он находится в отделении реанимации на аппарате управляемого дыхания. Состояние тяжелое, но стабильное», — сказала Лали Турдзеладзе.



Торнике Рижвадзе сегодня был доставлен с огнестрельным ранением в сагареджойскую клинику «Geo Hospitals». По делу Рижвадзе начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей доведение до самоубийства.



Кроме того, по этому делу в качестве обвиняемого задержан руководитель Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани. По информации МВД, он задержан по статье 238 УК Грузии — за небрежное хранение огнестрельного оружия.







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