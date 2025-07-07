Посол США: «Грузинская мечта» отправила «угрожающее» письмо администрации Трампа

07.07.2025 14:58





Посол США в Грузии Робин Данниган рассказала грузинской редакции «Радио Свобода», что правящая партия «Грузинская мечта» передала ей письмо для администрации Дональда Трампа, которое было «угрожащим, оскорбительным, легкомысленным и было крайне негативно воспринято в Вашингтоне».



Данниган также рассказала другие подробности взаимоотношений нынешних властей Грузии и администрации Трампа, в том числе о том, когда и почему она хотела встретиться с Бидзиной Иванишвили, основателем «Грузинской мечты» и де-факто правителем Грузии, и как он ей в этом отказал.



5 июня посол США в Грузии Робин Данниган объявила, что покидает пост и уходит в отставку. В заявлении, опубликованном посольством, Данниган написала, что это ее личное решение и правительство не заявляло о ее отзыве.





Робин Данниган: «После избрания Дональда Трампа я вернулась в Вашингтон, чтобы встретиться с высокопоставленными должностными лицами новой администрации, обсудить нашу политику в отношении Грузии и получить указания относительно того, каким должно быть первое послание новой администрации грузинскому правительству.



Вернувшись с этих встреч, я встретилась с министром иностранных дел Грузии и очень четко объяснила ей шаги, которые могла бы предпринять «Грузинская мечта», чтобы вернуть грузино-американские отношения в правильное русло.



Спустя три дня — я обычно не комментирую такие вещи, но об этом упомянул сам премьер-министр — руководство «Грузинской мечты» передало мне письмо для администрации Трампа.



Личное, не публичное письмо, которое, честно говоря, было полно угроз, оскорблений и легкомысленных высказываний, и было крайне плохо воспринято в Вашингтоне. Крайне плохо.



Вот почему мы подготовили ответ на него поздно. В администрации были очень удивлены, увидев такое ​​обращение от лидера одной страны к лидеру другой. В то время, пока мы готовили наш ответ, премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе опубликовал открытое письмо к администрации Трампа.



13 мая премьер-министр от «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе обратился к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу с открытым письмом, в котором удивляется, что до сих пор не было никакой коммуникации на самом высоком уровне между правительствами Грузии и США.



В письме также отмечается, что «непонятно», почему остаются в силе американские санкции против должностных лиц грузинского правительства, которые «фактически подавили «спланированную и финансируемую USAID попытку революции» и противостояли насилию администрации Байдена».



По словам Кобахидзе, последние политические события вызвали в грузинском обществе ощущение, что заявления Трампа о победе над «глубинным государством» — не более, чем попытка ребрендинга.



После этого я пошла к Кобахидзе и сказала: «У меня есть ответ от госсекретаря Рубио, он попросил меня передать его лично Бидзине Иванишвили».



Но Иванишвили отказал во встрече.





Мне сказали, что я должна передать письмо от администрации Трампа напрямую Бидзине Иванишвили, а он сказал: «Нет». Они не просили меня передать письмо премьер-министру.



Я думаю, все в мире понимают, что на самом деле правительством управляет Бидзина Иванишвили.



Самое абсурдное, что требования, которые вернули бы грузино-американские отношения в нормальное русло, очень просты.



● Одним из первых шагов было бы прекращение антиамериканской риторики. Просто перестать делать заявления о США, которые так далеки от истины. В частности:



● Утверждение, что мы пытались открыть второй фронт в Грузии, — неправда.



● То, что моя предшественница, якобы, пыталась устроить здесь революцию, — неправда.



● То, что наше стратегическое партнерство существует только на бумаге, — неправда.



● То, что мое правительство само позвало меня в отставку, — неправда.



Список можно продолжать долго», сказала Робин Данниган.





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