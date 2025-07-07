Врачи не подтверждают факт передачи письма экс-главы Аджарской АР журналистам

07.07.2025 14:56





Врачи — ни в клинике Сагареджо, ни в Первой университетской клинике — не подтвердили факт передачи письма экс-главы Аджарской АР журналистам.



Между тем, часть СМИ пишет, что письмо, написанное Торнике Рижвадзе, обнаружили врачи после того, как он был доставлен в клинику после попытки самоубийства и передали его журналистам.



На данном этапе (7 июля, 14:00) нет документальных подтверждений того, что Торнике Рижвадзе действительно написал письмо известного содержания, которое было распространено провластными СМИ, прежде чем совершить самоубийство.



Кроме того, согласно действующему в Грузии законодательству, распространять личную информацию пациента в такой форме запрещено.



Напомним, ранее PrimeTime распространил информацию о том, что экс-глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе написал письмо перед попыткой самоубийства, которое было обнаружено медицинским персоналом в его одежде.



В нем Рижвадзе акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на том, что его обвинили в коррупции и покровительстве «барыг» (скупщик наркотиков).



Добавим, МВД Грузии известило, что бывший председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе был госпитализирован в «Джеогоспиталь» в Сагареджо (регион Кахетия) с огнестрельным ранением в грудь, откуда его перевезли в Первую университетскую клинику Тбилиси. Состояние здоровья Рижвадзе врачи оценивают как тяжелое: он находится в отделении интенсивной терапии.



Ведомство отмечает, что Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь: у экс-политика повреждено легкое, а состояние здоровья стабильное.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





