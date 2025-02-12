

Зурабишвили: Мы должны найти способы, как встетить кризис, чтобы страна не утонула вместе с «Грузинской мечтой»

12.02.2025 19:25





Политическая изоляция, что коснулась страны и что является результатом политики «Грузинской мечты», перешла в экономическую изоляцию, которая может повлечь более глубокий кризис, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с экономистами и финансистами



По словам Зурабишвили, нужно подумать о том, каким будет ответ на текущие экономические вызовы, после того, как будут назначены новые выборы и у страны будет новая власть.



«Сегодняшняя встреча с экономистами и финансистами была очень важной. Я получила их анализ текущего положения в стране. Мы видим, что политическая изоляция, что коснулась страны и что является результатом политики «Грузинской мечты», перешла в экономическую изоляцию, которая может повлечь более глубокий кризис. Трудно сказать, сегодня, завтра или послезавтра, но это вызов для всей страны и общества, которому мы должны посмотреть в глаза. Мы должны найти способы встретить кризис, если он действительно углубится. Это послание для общества, что этот кризис прямо следует только из решения «Грузинской мечты» запереть страну, а не оппозиции или уличных протестов, несмотря на все попытки пропаганды.



Нам нужно найти пути, что необходимо сделать сегодня. Речь шла о создании фонда, который будет обширнее существовавших до сих пор. Сегодня одним из орудий «Грузинской мечты» против народа являются бессмысленные штрафы, и мы должны противопоставить этому солидарность. По этому поводу ведутся обсуждения, и решения, несомненно, будут приняты в ближайшее время. С другой стороны, нам также нужно думать немного дальше, что необходимо сделать после того, как будут назначены новые выборы и придет новое правительство, что будет главным вызовом и что должно стать главным и первым ответом, чтобы эта страна не утонула вместе с «Грузинской мечтой»», - сказала Зурабишвили.





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