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Бокучава: Сегодня мы увидели моральную смерть «Лело», а в октябре увидим и их электоральную смерть


05.07.2025   14:46


Очень, крайне печально, что «Лело» вместо борьбы и сопротивления выбрали компромисс и сотрудничество с режимом, — написала в социальной сети председатель «Национального движения» Тина Бокучава.

По словам Бокучава, «сегодня мы увидели моральную смерть «Лело», а в октябре увидим и их электоральную смерть».

«Всё должно называться своими именами — это предательство общей борьбы. Не борьба за выживание страны, а сделка с режимом за почётное второе место.

Я не исключаю, что Михаил Зебра Кавелашвили сейчас сам же помилует лидеров «Лело», чтобы полностью облачить их в мантию сделки. Это ведь проверенная российская тактика, склонить к аморальному компромиссу, а затем разоблачить наиболее циничным и жестоким образом.

Сегодня мы увидели моральную смерть «Лело». Не существует политики без морали. Поэтому в октябре мы увидим и их электоральную смерть. Свободу политзаключённым! В конце концов, все равно победим мы», — пишет Бокучава.

Для информации: коалиция «Лело — Сильная Грузия» примет участие в выборах в органы местного самоуправления.


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