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Деканоидзе: Ошибка «Лело» дорого обойдется стране
05.07.2025 14:50
Ошибка «Лело» дорого обойдется стране, — написала в социальной сети представитель «Национального движения» Хатия Деканоидзе.
Деканоидзе отреагировала на решение коалиции «Сильная Грузия» участвовать в местных выборах.
По словам Деканоидзе, это непростительная ошибка.
«Это приведет к непониманию с международными партнерами, может остановиться процесс санкций, и нам понадобятся еще большие усилия для финансовых санкций против Иванишвили и его картеля. Печально, но мы доведем нашу работу до конца. Это очень, очень большая, непростительная ошибка», — пишет Деканоидзе.
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