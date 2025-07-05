Цитлидзе: Если где-то и был культ преклонения перед лидером, то это точно в «Лело»

05.07.2025 14:52





Если где-то и был культ преклонения перед лидером, то это точно было в «Лело», — написала в социальной сети представитель «Национального движения» Ани Цитлидзе.



Цитлидзе отреагировала на вчерашнее заявление генерального секретаря партии «Лело» Ираклия Купрадзе по поводу обращения президента Грузии Михаила Кавелашвили.



«Прекрасный ответ, но, дорогой Ираклий, вы окажетесь в той же лодке, в том же направлении, если согласитесь участвовать в российской спецоперации. Если где-то и был культ преклонения перед лидером, то это точно было в «Лело». Вот так, люди молча согласились с председателем в том, во что сами не верят, кроме Бидзины, второго, я не знаю. Я все еще надеюсь, что они изменят свое мнение», — пишет Цитлидзе.



Президент Грузии Михаил Кавелашвили призвал политиков, находящихся в заключении, подать прошение о помиловании вместе с подтверждением готовности участвовать в выборах, которое, в таком случае, будет незамедлительно удовлетворенно.







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