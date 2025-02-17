

Международную организацию труда призвали проявить интерес к массовым увольнениям в Грузии

17.02.2025 17:39





Центр социальной справедливости (SJC) и Независимый профсоюз государственных служащих «Статья 78 Конституции» призывают Международную организацию труда обратить внимание на продолжающиеся массовые увольнения в государственном секторе Грузии по дискриминационным основаниям и незамедлительно рассмотреть возможность создания следственной комиссии по этим вопросам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном SCC.



По данным организаций, массовые увольнения работников бюджетной сферы начались в Грузии в конце декабря и продолжаются по сей день. Сотрудники государственных органов, публично протестовавшие против решения правительства приостановить процесс европейской интеграции, в том числе путем публикации совместных заявлений и участия в акциях протеста, были уволены с работы.



Как указывает SJC, некоторые из незаконно уволенных госслужащих уже борются в суде, защищая свои права. Несколько неправительственных организаций оказывают им юридическую помощь. Кроме того, Независимый профсоюз государственных служащих «Статья 78 Конституции» на данный момент оказывает юридическую помощь более 100 людям, и это число растет ежедневно.



По данным организаций, массовым увольнениям предшествовало внесение поправок в Закон Грузии «О государственной службе», которые существенно ослабили гарантии прав человека государственных служащих, в том числе упростили их увольнение со службы и ограничили их возможности по получению справедливой компенсации и восстановлению на работе.



«Примечательно, что Грузия является государством-членом Международной организации труда (МОТ), которая является специализированной организацией ООН, занимающейся вопросами труда. МОТ имеет право создавать специальную комиссию по расследованию по собственной инициативе в случаях, когда в государстве-члене отмечаются серьезные и систематические нарушения ратифицированной ею конвенции. Грузия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда № 111 о дискриминации в области труда, которая запрещает дискриминацию по признаку политических убеждений в сфере труда. Продолжающиеся дискриминационные увольнения в государственных учреждениях Грузии отличаются большой серьезностью, масштабностью и продолжающимся характером. Соответственно, вышеуказанная ситуация соответствует условиям для создания комиссии по расследованию Международной организации труда. Массовая чистка подрывает трудовые права государственных служащих, мотивирована намерением установить полный партийный контроль над государственной службой и представляет собой атаку на государственные институты Грузии. Срочное реагирование Международной организации труда на эти вопросы и создание следственной комиссии могли бы стать важным рычагом для прекращения репрессий в отношении государственных служащих в Грузии», — говорится в заявлении.







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