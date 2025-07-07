ЦИК: Заинтересованные стороны используют резолюцию ОБСЕ для дискредитации избирательной администрации

07.07.2025 12:52





«Заинтересованные стороны используют резолюцию ОБСЕ для дискредитации избирательной администрации и нанесения ущерба избирательному процессу в целом», — говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии Грузии.



Как отмечается в заявлении ЦИК, несмотря на то, что ни в отчёте ОБСЕ/БДИПЧ по парламентским выборам, ни в резолюции ОБСЕ не говорится о фальсификации выборов, отдельные лица продолжают делать манипулятивные заявления через СМИ, будто выборы были сфальсифицированы и это якобы подтверждает резолюция ОБСЕ.



«В резолюции ОБСЕ, как и в докладах ОБСЕ/БДИПЧ, речь идёт лишь о некоторых нарушениях, а не о фальсификации выборов. Следует отметить, что если мы ознакомимся с отчётами по выборам в разных странах, то ясно увидим, что упоминания о нарушениях или недостатках встречаются повсеместно. Однако важно, что такие нарушения не влияли на итоги выборов. Обнаруженные в Грузии недостатки не повлияли на главное — выбор избирателя и результаты выборов. Стоит также отметить, что общественность имела возможность лично услышать на сессии ОБСЕ заявление Генерального секретаря организации, что воля народа отражена в итогах выборов.



Следует также отметить, что мнения, выраженные в резолюции ОБСЕ по выборам, противоречат выводам отчёта ОБСЕ/БДИПЧ.



Мы хотим напомнить обществу, что согласно заключению ОБСЕ/БДИПЧ, в абсолютном большинстве избирательных участков (90% и более) процесс голосования в день выборов был оценён положительно. Подчёркнуто, что 99% электронных устройств для голосования функционировали без сбоев, а результаты, полученные с электронных машин, совпадали с ручным подсчётом. Положительно оценена прозрачность политики ЦИК и ряд предпринятых ею шагов. Подчёркнуто, что формирование списка избирателей было инклюзивным, и большинство наблюдателей не высказали серьёзных замечаний по поводу его точности. Отмечено, что выборы были конкурентными, а процесс регистрации партий ЦИК осуществлял инклюзивно.



Хотя в заключении ОБСЕ/БДИПЧ действительно выражены определённые опасения и даны рекомендации по отдельным вопросам избирательного процесса, такие замечания являются обычной практикой для различных стран и не ставят под сомнение легитимность выборов, особенно с учётом того, что в документе не говорится о фальсификации.



Все эти факты ещё раз подтверждают, что отдельные политики действуют исключительно в рамках собственной политической повестки, используют отчёты ОБСЕ для спекуляций и пытаются ввести общественность в заблуждение.



Примером дезинформации и попытки дискредитации избирательного процесса является и недавнее заявление Нино Ломджария, утверждавшей, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы. Напоминаем, что госпожа Ломджария наблюдала за этими выборами от имени наблюдательной организации «Мой голос», которая после выборов распространила множество дезинформации. Представители этой организации пытались убедить общественность в том, что на выборах имели место случаи многократного голосования, однако не представили ни одного убедительного доказательства. Подобные тяжёлые обвинения требуют юридической и общественной ответственности, а также достоверных и проверяемых доказательств, чего в данном случае не было и быть не могло. Следовательно, действия этой организации выходят за рамки объективной оценки и служат не улучшению избирательного процесса, а воздействию на общественное мнение и распространению дезинформации.



ЦИК ещё раз подчёркивает, что готов сотрудничать со всеми организациями, которые действуют беспристрастно, законно и объективно. В то же время он решительно осуждает все попытки целенаправленной дискредитации демократических процессов и подрыва легитимности результатов выборов. Избирательная администрация не оставит без ответа ни одно безосновательное заявление и предоставит обществу проверенную и объективную информацию», — говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





