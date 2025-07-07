Папуашвили: Интервью с отставным послом [США] нам неинтересно

07.07.2025 13:34







Папуашвили прокомментировал ту часть интервью действующего посла США Робин Данниган, опубликованного «Радио Свобода», где она утверждает, что руководство «Грузинской мечты» отправило ей личное письмо для администрации Трампа. По словам Данниган, письмо «носило угрожающий, оскорбительный характер, было несерьёзным и крайне плохо воспринято в Вашингтоне».



По словам Папуашвили, «Радио Свобода» уже было разоблачено самим Трампом как пропагандистское медиа, его финансирование было прекращено, и Трамп намерен полностью закрыть «Радио Свобода» как инструмент пропаганды.



Шалва Папуашвили заявил, что нет смысла комментировать заявления бывшего посла.



«Напомню, что в своё время «Радио Свобода» было создано Центральным разведывательным управлением и это агентство финансировалось из бюджета скрытно. Позже были налажены определённые схемы, однако это официально пропагандистское медиа, и на распространение интервью бывшего посла со стороны этого медиа я не собираюсь давать дополнительные комментарии.



Кто из нас двоих ушёл в отставку досрочно — это, по-моему, всем ясно. Так что, как говорится, всё понятно. Нас не интересует комментирование интервью бывшего посла. Делать какие-либо заявления по поводу слов бывшего посла не имеет смысла и не входит в сферу наших интересов. Кто из нас ушёл в отставку до истечения срока — все видят, так что всё ясно», — заявил Шалва Папуашвили.



«Радио Свобода» распространило фрагмент интервью с действующим послом США Робин Данниган 6 июля. В интервью Данниган также заявила, что хотела личной встречи с Бидзиной Иванишвили, поскольку у неё был ответ от государственного секретаря США и сенатора Марко Рубио. По её словам, Рубио попросил лично передать этот ответ Иванишвили, однако он отказался от встречи.





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