Экс-глава Аджарии переведен в Первую университетскую клинику в Тбилиси

07.07.2025 12:55





Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в настоящее время находится в реанимационном отделении Первой университетской клиники в Тбилиси.



Медицинский персонал и администрация клиники пока не комментируют состояние здоровья Рижвадзе.



Согласно заявлению, распространённому МВД, у Рижвадзе повреждено лёгкое, и его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.



Торнике Рижвадзе сегодня был доставлен с огнестрельным ранением в сагареджойскую клинику «Geo Hospitals». По делу Рижвадзе начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей доведение до самоубийства.



Кроме того, по этому делу в качестве обвиняемого задержан руководитель Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани. По информации МВД, он задержан по статье 238 УК Грузии — за небрежное хранение огнестрельного оружия.





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