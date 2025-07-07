|
|
|
Экс-глава Аджарии переведен в Первую университетскую клинику в Тбилиси
07.07.2025 12:55
Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в настоящее время находится в реанимационном отделении Первой университетской клиники в Тбилиси.
Медицинский персонал и администрация клиники пока не комментируют состояние здоровья Рижвадзе.
Согласно заявлению, распространённому МВД, у Рижвадзе повреждено лёгкое, и его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Торнике Рижвадзе сегодня был доставлен с огнестрельным ранением в сагареджойскую клинику «Geo Hospitals». По делу Рижвадзе начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей доведение до самоубийства.
Кроме того, по этому делу в качестве обвиняемого задержан руководитель Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани. По информации МВД, он задержан по статье 238 УК Грузии — за небрежное хранение огнестрельного оружия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна