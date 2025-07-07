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Экс-глава Аджарии переведен в Первую университетскую клинику в Тбилиси


07.07.2025   12:55


Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в настоящее время находится в реанимационном отделении Первой университетской клиники в Тбилиси.

Медицинский персонал и администрация клиники пока не комментируют состояние здоровья Рижвадзе.

Согласно заявлению, распространённому МВД, у Рижвадзе повреждено лёгкое, и его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Торнике Рижвадзе сегодня был доставлен с огнестрельным ранением в сагареджойскую клинику «Geo Hospitals». По делу Рижвадзе начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей доведение до самоубийства.

Кроме того, по этому делу в качестве обвиняемого задержан руководитель Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани. По информации МВД, он задержан по статье 238 УК Грузии — за небрежное хранение огнестрельного оружия.


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