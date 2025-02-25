

Грузия была соавтором двух резолюций в ООН, но в итоге не проголосовала ни за одну из них

25.02.2025 15:58





Совет Безопасности ООН принял инициированную США резолюцию по Украине, которая не содержит резких высказываний в адрес России.



Резолюцию поддержали 10 членов Совета Безопасности, включая Россию и Китай, пять стран воздержались (Великобритания, Франция, Дания, Греция и Словения), но не наложили вето на резолюцию. Великобритания и Франция попытались внести поправки в текст резолюции, чтобы подчеркнуть российскую агрессию, однако Россия наложила на поправки вето.



В отличие от рекомендательных резолюций Генеральной Ассамблеи, резолюции Совбеза ООН имеют обязательную юридическую силу, в соответствии со статьей 25 Устава ООН. В этой статье говорится, что члены Организации Объединенных Наций соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.



Перед заседанием Совета Безопасности на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось голосование по двум резолюциям по Украине. Дело в том, что в третью годовщину российско-украинской войны Соединенные Штаты представили короткую резолюцию из трех предложений, в которой выражается скорбь по поводу гибели людей во время «российско-украинского конфликта» и подчеркивается, что «главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное разрешение конфликтов». Резолюция призывает к немедленному прекращению российско-украинского конфликта.



Американская резолюция, в которой используются менее резкие выражения в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, стала альтернативой резолюции Украины и европейских государств, которую Генеральная Ассамблея ООН принимала на протяжении последних трех лет. Украинская резолюция осуждает российскую агрессию и возлагает на Москву ответственность за военные преступления, одновременно требуя от Российской Федерации немедленно вывести все свои военные силы с территории Украины.



По сообщениям американских СМИ, изначально американские и европейские коллеги работали над единым текстом, но не смогли прийти к соглашению. После этого США попросили Украину отозвать свой более жесткий проект резолюции, но получили отказ. Американские дипломаты сообщили своим европейским коллегам, что Вашингтон выступит против резолюции по Украине, и призвали их убедить Киев изменить текст. Вашингтон развязал процедурную войну против украинской резолюции непосредственно на Генеральной Ассамблее.



Тем не менее, Генеральная Ассамблея ООН 93 голосами приняла резолюцию, подготовленную Украиной и европейскими государствами. Против резолюции проголосовали 18 стран, включая США, Россию и Беларусь. Грузия не присутствовала на голосовании, несмотря на то, что она была соавтором резолюции в этом и в предыдущие годы.



Нетгазета

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





