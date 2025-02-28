

Российские «эксперты» отметили увеличение уровня «дружественности» Грузии

28.02.2025 18:16





Российский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) представил «Рейтинг дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран за 2024 год».



Грузия, как и годом ранее, была включена в список «относительно дружественных стран». Оценка её «дружественности» за год выросла с 12 до 15 баллов.



По мнению российских экспертов, наиболее дружественной к России является самопровозглашённая "Республика Южная Осетия" (оккупированный Россией регион Грузии). Далее следуют Беларусь, Абхазия (еще один оккупированный Россией регион Грузии), страны Центральной Азии, Азербайджан и Армения. В список недружественных стран вошли Молдова, Литва, Латвия, Эстония и Украина.



Директор НИИРК Владислав Гасумянов отметил, что «возросла привлекательность России не только как экономического партнёра, но и как лидера борьбы за сохранение традиционных ценностей».



Напомним, что в апреле 2024 года российский институт организовал в Тбилиси дискуссию на тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов».



Часть грузинского общества, включая оппозицию и пятого президента Саломе Зурабишвили, считает, что правящая партия «Грузинская мечта» придерживается пророссийского курса. Подтверждением этого, по их мнению, служит решение властей приостановить евроинтеграцию до 2028 года.





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