

Зеленский: Мы готовы подписать соглашение с США о минералах, но этого недостаточно

01.03.2025 22:47









Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта опубликовал серию постов в соцсети X, в которой поблагодарил за поддержку США и заявил, что Украина готова подписать соглашение о редкоземельных минералах.



"Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен президенту [США Дональду] Трампу, Конгрессу за их двухпартийную поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение этих трех лет полномасштабного вторжения. Помощь Америки была жизненно важна для нашего выживания, и я хочу это признать. Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами. Но нам нужно быть честными и прямыми друг с другом, чтобы по-настоящему понять наши общие цели", – написал президент.



Он подчеркнул, что Украине крайне важно иметь поддержку Трампа. По словам Зеленского, президент США хочет положить конец войне, но никто не хочет мира больше, чем украинцы.



Зеленский напомнил слова экс-президента США Рональда Рейгана: "Мир – это не просто отсутствие войны". По его словам, мир должен быть прочным и справедливым. Прекращение огня не сработает с нелегитимным президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, заявил Зеленский. Он напомнил, что за последние 10 лет Путин нарушил режим прекращения огня 25 раз.



"Мы готовы подписать соглашение о минералах, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно, и нам нужно больше. Прекращение огня без гарантий безопасности опасно для Украины. Мы воюем уже три года, и украинцы должны знать, что Америка на нашей стороне. Я не могу изменить позицию Украины относительно России. Россияне убивают нас. Россия – враг, и это реальность, с которой мы сталкиваемся. Украина хочет мира, но это должен быть справедливый и прочный мир. Для этого нам нужно быть сильными за столом переговоров. Мир может наступить только тогда, когда мы знаем, что у нас есть гарантии безопасности, когда наша армия сильна, а наши партнеры – с нами", – говорится в сообщении.



Зеленский отметил, что соглашение о полезных ископаемых – это лишь первый шаг к гарантиям безопасности и приближению мира. Украина не может просто перестать воевать и не иметь гарантий, что Путин не вернется завтра, заявил он.



"Без поддержки США будет трудно. Но мы не можем потерять свою свободу и своих людей. Мы видели, как русские пришли в наши дома и убили много людей. Никто не хочет новой волны оккупации. Если нас не могут принять в НАТО, нам нужна четкая структура гарантий безопасности от наших союзников в США", – говорится в сообщении.



Президент добавил, что Европа готова к непредвиденным обстоятельствам и к помощи в финансировании украинской армии. Однако Украине также нужна роль США в определении гарантий безопасности – какого рода, в каком объеме и когда. "Как только эти гарантии будут предоставлены, мы сможем говорить с Россией, Европой и США о дипломатии. Война сама по себе слишком долгая, и у нас недостаточно оружия, чтобы полностью их вытеснить", – написал Зеленский.



Он отметил, что все украинцы хотят услышать сильную позицию США на стороне Украины.



"Понятно, что США могут искать диалога с Путиным. Но США всегда говорили о "мире через силу". И вместе мы можем предпринять сильные шаги против Путина. Наши отношения с американским президентом – это больше, чем просто два лидера; это историческая и прочная связь между нашими народами. Вот почему я всегда начинаю со слов благодарности от нашей нации американской нации. Американцы помогли спасти наш народ. Человек и права человека на первом месте. Мы действительно благодарны. Мы хотим только крепких отношений с Америкой, и я очень надеюсь, что они у нас будут", – говорится в сообщении.



"Гордон"

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





