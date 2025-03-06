

МИД Грузии распространяет заявление по итогам 63-го раунда Женевских переговоров

06.03.2025 11:05





Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление по поводу 63-го раунда Женевских международных переговоров.



Согласно заявлению ведомства, грузинская делегация сделала основной акцент на ключевых вопросах повестки дня Женевских переговоров, таких как необходимость полного выполнения Россией обязательств, взятых в рамках соглашения о прекращении огня, и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома с оккупированных территорий.



«В рамках 63-го раунда грузинская делегация выразила обеспокоенность тяжелой ситуацией в оккупированных регионах с точки зрения безопасности, гуманитарной обстановки и прав человека, а также продолжающейся незаконной милитаризацией. В этом контексте особое внимание было уделено строительству незаконной российской морской базы в Очамчире и возобновлению работы аэропорта Сухуми. Грузинская сторона также осудила проведение так называемых президентских выборов в оккупированном регионе Абхазии и сегодняшнюю встречу президента России с лидером оккупационного режима, что является очередным шагом к аннексии и грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.



Представители России и оккупационных режимов, как это уже было в прошлом, покинули переговорный стол при обсуждении одного из ключевых вопросов повестки дня – возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома с оккупированных территорий.



Женевские международные переговоры были созданы на основе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве Евросоюза. Главными темами обсуждения являются выполнение соглашения о прекращении огня, безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома, а также проблемы безопасности и гуманитарной ситуации, возникшие в результате российской оккупации.



Переговоры проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, при участии Грузии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.





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