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В Шенгенской зоне начнут действовать новые правила въезда и выезда
09.03.2025 11:57
С октября 2025 года в Шенгенской зоне начнет поэтапно действовать новая система въезда и выезда (EES), которая затронет и граждан Грузии.
В июне 2026 года ей последует обновленная база биометрических данных Eurodac, используемая для идентификации лиц, ищущих убежище. А к концу 2026 года планируется окончательный запуск системы европейской информации и авторизации путешествий (ETIAS).
Введение новых правил поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны неоднократно откладывалось. Однако на заседании министров юстиции и внутренних дел ЕС 5 марта была достигнута договоренность о новых сроках. Теперь окончательное решение должно быть согласовано с Европарламентом. Закон предусматривает переходный период в шесть месяцев, в течение которого страны-члены ЕС постепенно перейдут на новую систему до ее полного внедрения.
Как изменятся правила поездок в Европу?
ЕС вводит две новые системы управления границами, направленные на усиление безопасности. Они затронут как безвизовых путешественников, так и тех, кто въезжает в Европу по визе. Однако, по информации «Европейской правды», украинцы со статусом временной защиты освобождаются от контроля по системе EES, так как для них не действует 90-дневный лимит пребывания в Шенгенской зоне.
Чем отличаются две новые системы?
Система въезда и выезда (EES)
EES будет регистрировать короткие визиты путешественников в Европу, как безвизовых, так и тех, кто въезжает по визе. Она будет собирать:
• Фотографии лиц и отпечатки пальцев путешественников;
• Данные загранпаспортов;
• Места и даты въезда/выезда на территорию ЕС.
EES заменит национальные базы данных 29 стран единой системой пересечения границ в Шенгенской зоне.
После внедрения EES пограничники будут сканировать ваш отпечаток пальца или делать фото при первом въезде в ЕС или при пересечении границы с новым паспортом. Эта информация хранится три года, и при следующем въезде путешественник будет проходить биометрическую проверку вместо штампа в паспорте.
На начальном этапе введение системы может привести к увеличению очередей на границе.
Система ETIAS
ETIAS – это новый предварительный онлайн-допуск для безвизовых путешественников в 30 стран Европы (29 стран Шенгенской зоны + Кипр).
С запуском ETIAS граждане безвизовых стран должны будут заранее получать авторизацию через систему перед поездкой. ETIAS не является визой и не отменяет безвизовый режим, но вводит дополнительные требования.
При подаче заявки путешественники должны будут предоставить:
• Личные данные (адрес, паспортные данные, место работы);
• Информацию о прошлых поездках в зоны конфликтов;
• Сведения о судимостях (если есть).
При этом ETIAS не требует сдачи биометрических данных, таких как отпечатки пальцев.
Что это значит для граждан Грузии?
• С 2025 года при въезде в Шенгенскую зону будет обязательна биометрическая регистрация (фото + отпечатки пальцев).
• С 2026 года перед поездкой в Европу нужно будет получать онлайн-авторизацию ETIAS.
• Для украинцев со статусом временной защиты контроль по системе EES не применяется.
ЕС нацелен на усиление контроля за миграцией и защиту безопасности, что приведет к новым процедурам для путешественников.
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