

В Шенгенской зоне начнут действовать новые правила въезда и выезда

09.03.2025 11:57





С октября 2025 года в Шенгенской зоне начнет поэтапно действовать новая система въезда и выезда (EES), которая затронет и граждан Грузии.



В июне 2026 года ей последует обновленная база биометрических данных Eurodac, используемая для идентификации лиц, ищущих убежище. А к концу 2026 года планируется окончательный запуск системы европейской информации и авторизации путешествий (ETIAS).



Введение новых правил поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны неоднократно откладывалось. Однако на заседании министров юстиции и внутренних дел ЕС 5 марта была достигнута договоренность о новых сроках. Теперь окончательное решение должно быть согласовано с Европарламентом. Закон предусматривает переходный период в шесть месяцев, в течение которого страны-члены ЕС постепенно перейдут на новую систему до ее полного внедрения.

Как изменятся правила поездок в Европу?



ЕС вводит две новые системы управления границами, направленные на усиление безопасности. Они затронут как безвизовых путешественников, так и тех, кто въезжает в Европу по визе. Однако, по информации «Европейской правды», украинцы со статусом временной защиты освобождаются от контроля по системе EES, так как для них не действует 90-дневный лимит пребывания в Шенгенской зоне.



Чем отличаются две новые системы?



Система въезда и выезда (EES)



EES будет регистрировать короткие визиты путешественников в Европу, как безвизовых, так и тех, кто въезжает по визе. Она будет собирать:



• Фотографии лиц и отпечатки пальцев путешественников;

• Данные загранпаспортов;

• Места и даты въезда/выезда на территорию ЕС.



EES заменит национальные базы данных 29 стран единой системой пересечения границ в Шенгенской зоне.



После внедрения EES пограничники будут сканировать ваш отпечаток пальца или делать фото при первом въезде в ЕС или при пересечении границы с новым паспортом. Эта информация хранится три года, и при следующем въезде путешественник будет проходить биометрическую проверку вместо штампа в паспорте.



На начальном этапе введение системы может привести к увеличению очередей на границе.



Система ETIAS



ETIAS – это новый предварительный онлайн-допуск для безвизовых путешественников в 30 стран Европы (29 стран Шенгенской зоны + Кипр).



С запуском ETIAS граждане безвизовых стран должны будут заранее получать авторизацию через систему перед поездкой. ETIAS не является визой и не отменяет безвизовый режим, но вводит дополнительные требования.



При подаче заявки путешественники должны будут предоставить:



• Личные данные (адрес, паспортные данные, место работы);

• Информацию о прошлых поездках в зоны конфликтов;

• Сведения о судимостях (если есть).



При этом ETIAS не требует сдачи биометрических данных, таких как отпечатки пальцев.



Что это значит для граждан Грузии?



• С 2025 года при въезде в Шенгенскую зону будет обязательна биометрическая регистрация (фото + отпечатки пальцев).

• С 2026 года перед поездкой в Европу нужно будет получать онлайн-авторизацию ETIAS.

• Для украинцев со статусом временной защиты контроль по системе EES не применяется.



ЕС нацелен на усиление контроля за миграцией и защиту безопасности, что приведет к новым процедурам для путешественников.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





