

Дзебисашвили: Для выживания необходимо национальное единство

09.03.2025 18:51





Доктор политических наук, профессор политологии и международных отношений Университета Грузии Лаша Дзебисашвили о сложившейся на сегодня ситуации в Грузии:



"Те, кто думает, что стоять на Руставели важнее, чем политическая консолидация протестного движения... ну такое, мягко говоря, вы ошибаетесь. Очень мягко говоря.



В таком ритме, в такой форме никаких изменений не произойдет. "Грузинская мечта" не чувствует никакого давления, кроме эпизодических внешних укусов, и еще больше усилит тиски тоталитаризма.



Мягко говоря, у "Мечты" нет оппонента, который представляет серьезную силу и которого она действительно боялась бы.



В сегодняшнем формате политическая оппозиция и динамика протеста полностью приемлемы для "Мечты".

Это даже лучший вариант, когда оппозиционные партии не проявляют никакой активности и инициативы во внутренней политике, разрознены и ничего не делают для увеличения народной поддержки и восстановления своей репутации.

Созданы тепличные условия.



И если бы я был "Мечтой", я бы максимально способствовал сохранению такой ситуации.



С глобальной точки зрения, в этот переходный период, когда невозможно предсказать, как разложатся карты, «Грузинская мечта» действует абсолютно логично: она ждет окончания этого периода, чтобы уже на фоне сложившейся картины начать активные действия.



До тех пор она осторожничает и не применяет излишнюю силу. А вот потом, если глобально карты лягут так, что в Грузии не останется никого, кто бы критиковал ее тиранию... тогда вы увидите настоящую силу диктатуры «Грузинской мечты». Но прежде необходимо, чтобы политическая оппозиция и общественное сопротивление оставались максимально слабыми, некоординированными и занятыми пустыми целями — то есть такими, какими они являются сегодня.



Если так продолжится... ничего не произойдет, никаких изменений, никаких компромиссов. Ситуацию в такое время радикально меняет только внешнее военное вторжение, большой экономический кризис или природная катастрофа...



Во всех трех случаях для выживания необходимо национальное единство. А у нас нет ни этого, ни людей, работающих ради него. Так что...



P.S. Всё это, в свою очередь, ставит вопрос об ответственности политических партий хотя бы с исторической точки зрения. Здесь даже хороший заголовок напрашивается: Parties that failed (betrayed) the nation".





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