

«Мечта» пытается заманить оппозицию на выборы в местные органы самоуправления

12.03.2025 16:53





«Политический диагноз поставлен – если представители оппозиции не выйдут на политическое поле, тем более на выборы в органы местного самоуправления, они останутся в офсайде», – заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, решение участвовать или не участвовать в ближайших выборах не принадлежит оппозиции – это инструкция.



«Это не решение оппозиции – участвовать ли в выборах в органы местного самоуправления, это инструкция. Противостояние в мировом масштабе продолжается, и это может привести к плохим последствиям, так как мирный порядок пока не закреплен окончательно. Этот вопрос не должен быть только заботой новой администрации США, европейские лидеры также должны занять позицию. Однако, как видно, «дип стэйт» вновь мобилизовало силы и определенные финансовые ресурсы, а Грузия является одним из небольших сегментов этого противостояния.



На этом сегменте вращаются марионетки, выполняющие приказы глобальной партии войны, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Экономическая разруха предписана стране в качестве рычага, который должен привести их к власти. Политический диагноз поставлен – если эти люди не выйдут на политическое поле, тем более на выборы местного самоуправления, они останутся в офсайде.



Некоторые начали выражать недовольство этой инструкцией, однако, похоже, их окончательная позиция еще не сформирована. Но риски весьма значительны», – заявил Гия Вольский.





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