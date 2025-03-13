

Чешский Комитет по иностранным делам принял резолюцию по Грузии

13.03.2025 12:19





Чешские парламентарии призывают «Грузинскую мечту» принять план по разрешению политического кризиса в стране. «Решением кризиса являются новые выборы», говорится в резолюции по Грузии, принятой сенатским комитетом по иностранным делам 12 марта. В документе говорится о нарушениях, зафиксированных на прошедших в 2024-м парламентских выборах.



«[Выборы] не решили проблему, поскольку сотни тысяч граждан, проживающих за рубежом, не получили возможности принять участие в голосовании, а тем, кто пришел на избирательные участки, наоборот, не дали возможности сделать конфиденциальный выбор, в отношении них применялись методы давления и запугивания», — говорится в документе.



В документе говорится, что политический кризис перерос в конституционный. Чешские парламентарии отмечают, что многие решения, принятые «Грузинской мечтой» после выборов, нарушают основной закон.



Вышеупомянутые решения «ставят под сомнение нынешних представителей государства — «парламент», «правительство» и «президента».



Чешские политики пишут, что правительство «Грузинской мечты» противостоит участникам проходящих в государстве акций систематическими арестами и запугиванием активистов, жестоким насилием со стороны сотрудников правоохранительных органов, попирании основных свобод граждан и широкомасштабным преследованием СМИ, неправительственного сектора и политической оппозиции.



Случаи насилия, злоупотребления силой, пыток, произвольных задержаний и угроз со стороны должностных лиц не расследовались, говорится в документе. Комитет сената осуждает массовые репрессии и нарушения основных прав и свобод в стране.



«Грузия дистанцировалась от обязательств, которые она добровольно взяла на себя как член Совета Европы и страна-кандидат в Европейский Союз. Глубокий кризис в Грузии не может быть разрешен без немедленного начала переговоров с оппозиционными силами о новых выборах и привлечения к ответственности всех тех, кто участвовал в насилии против протестующих.



Учитывая сомнения в легитимности принятых решений, единственным выходом из конституционного кризиса является назначение новых парламентских выборов под контролем нейтральной Центральной избирательной комиссии и с участием международных наблюдателей, что может стать важнейшим шагом на пути восстановления конституционного порядка в стране», — говорится в резолюции.



Источник: SOVA

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