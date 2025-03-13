

Прокуратура и защита не согласны с приговором по делу Саакашвили

13.03.2025 13:59





Защита осужденных за растрату третьего президента Грузии Саакашвили и главы Службы госохраны Джанашия готовит апелляцию. Прокуратура также намерена оспорить приговор в отношении Джанашия, сочтя его слишком мягким.



12 марта Тбилисский горсуд приговорил третьего президента Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в растрате. Бывший глава Специальной службы госохраны Теймураз Джанашия приговорен к штрафу в 300 тысяч лари (108 тысяч долларов США).



Это обвинение было предъявлено Михаилу Саакашвили еще в 2014 году. По версии следствия, президент тратил "значительные суммы" на свою семью и обслуживание личных потребностей через фонд специальной службы государственной охраны.



Новые дела и приговоры не заставят себя ждать, уверен Саакашвили. "Сегодня мне вынесли приговор. Но на этом это не прекращается. Иванишвили уже объявил, что в следующий раз меня будут судить за войну против России, за противодействие полномасштабному вторжению России в мою страну в 2008 году", - говорится в говорится в посте, опубликованном на странице Саакашвили в социальной сети 12 марта.



"По приказу Иванишвили прокуратура возбудила против меня дело за разграбление денег и основывала его на служебных расходах.... Эти расходы в основном включали мои официальные зарубежные поездки и прием иностранных лидеров и видных деятелей, таких как Джозеф Байден и Хиллари (Клинтон). Дело включает чеки за ужин и другие расходы на прием Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году. В него также включены выплаты за цветы, доставленные на похороны президента Польши Леха Качиньского и бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Также есть деньги, потраченные на мое лечение, официальные костюмы и другие расходы. Прокуроры не утверждают, что я присвоил хоть что-то из этих средств. С самого начала было ясно, что дело чисто политическое", - говорится в публикации.



Адвокат бывшего лидера страны Бека Басилая утверждает, что решение суда "создает очень опасный прецедент и переворачивает правовую систему с ног на голову".



"Это решение суда переворачивает правовую систему с ног на голову и говорит, что если есть политические интересы ... то надо их квалифицировать, придумать какую-то статью и наказать человека... Естественно, это очень опасный прецедент, но, как вы знаете, интерес правительства Грузии на данном этапе - нейтрализация политических оппонентов, а не построение государства», - заявил Бека Басилая, слова которого приводит Pirveli.



По данным телекомпании, прокуратура также планирует обжаловать решение в отношении Темура Джанашия.



Сам бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Теймураз Джанашия заявил, что решение суда - это месть со стороны властей Саакашвили.



"Это месть. Месть человеку, который добился успеха во время своего пребывания у власти. Нынешняя правящая элита пытается отомстить ему, очернить его и принизить его роль в истории. Это их мотив... Я уверен, что не сделал ничего противозаконного. Мы продолжим борьбу в суде», - заявил Темур Джанашия, чьи слова приводит на своем сайте Pirveli.



Напомним, на 14 марта также назначено итоговое выступление прокурора и последнее слово Саакашвили в деле о незаконном пересечении границы. По этому обвинению Саакашвили грозит от трех до пяти лет лишения свободы.





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