

В ЕС звучат призывы «европеизировать» Радио Свободная Европа/Радио Свобода

18.03.2025 17:24





На заседании Совета по общим вопросам ЕС во вторник одной из тем повестки дня станет возможная поддержка Радио Свободная Европа/Радио Свобода, которое оказалось под угрозой лишения финансирования. Об этом сообщил министр по европейским делам правительства Чехии Мартин Дворжак.



В Праге находится штаб-квартира РСЕ/РС. Глава МИД Чехии Ян Липавский накануне поднимал тему возможной поддержки медиаорганизации на совещании глав МИД стран ЕС. Чехия стала инициатором проекта заявления, в котором говорится о возможности финансовой поддержки РСЕ/РС со стороны ЕС. По состоянию на вечер понедельника, как сообщил Дворжак, инициативу поддержали ещё семь стран ЕС.



Речь идёт в частности о Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Бельгии, а также Германии и Австрии.



Ряд политиков из стран ЕС выступает за то, чтобы Евросоюз полностью или частично взял финансирование медиаорганизации на себя, указывая на важность работы Радио Свободная Европа/Радио Свобода, направленной на аудиторию в странах, где свободная пресса находится под угрозой или подвергается преследованию властей.



В частности, германский депутат Европарламента, входящий во фракцию «Зелёных», Сергей Лагодинский направил руководству ЕС письмо (есть в распоряжении редакции), в котором призвал Евросоюз «европеизировать» РСЕ/РС и частично «Голос Америки» как инструменты «мягкой силы» и взять на себя глобальное лидерство в защите демократии и свободы информации. Согласно предложению Лагодинского, медиаорганизации могли бы продолжить свою нынешнюю деятельность под эгидой ЕС.



В понедельник глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас заявила, что ЕС будет рассматривать возможность финансирования дальнейшей работы Радио Свобода из своих источников, но пока Европа не может пообещать «автоматически» решить этот вопрос.





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