

Бочоришвили: У Грузии с Евросоюзом нет опыта совместной жизни как одной семьи

19.03.2025 16:27





«Европейский союз — это то, где мы хотели себя видеть, быть в одном ряду с западными государствами, быть в Европейском Союзе и НАТО. У нас было и остается очень тесное сотрудничество с НАТО и Европейским союзом», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на панельной дискуссии, состоявшейся в Нью-Дели в рамках международной конференции «Диалог Райзина 2025».



По ее словам, Грузия вносит вклад в миротворческие проекты НАТО и с 2014 года является ассоциированным партнером Европейского союза.



«Грузия вносила свой вклад в миротворческие проекты, которые реализовывались, например, в Афганистане. Там, как государство, не являющееся членом НАТО, мы были основным контрибьютором. С 2014 года мы являемся ассоциированными партнерами Европейского союза, у нас действует Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, что означает возможность интеграции в европейский рынок», — заявила Бочоришвили.



По ее словам, Евросоюз остается важным партнером для Грузии.



«Когда мы говорим о Европейском союзе, следует сказать одно: Грузия и этот регион являются новыми для Европы. Мы считаем себя европейцами, это европейская страна, хотя у нас нет истории проживания в европейских структурах. То же самое можно сказать и о Евросоюзе, они тоже видят в нас европейцев, хотя у них нет опыта проживания с нами с одной семьей. Вот чему мы должны научиться. Если взглянуть на карту, то становится ясно, насколько сложен этот регион. Грузии и Евросоюзу необходим серьезный диалог о том, как Грузия должна стать членом Евросоюза», — заявила Мака Бочоришвили.





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