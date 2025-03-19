

Зурабишвили направляет европейским лидерам совместное письмо оппозиции

19.03.2025 20:30





Зурабишвили заявила на экстренном брифинге, что в Грузии ведется гибридная война, борьба против независимости и суверенитета страны, и именно поэтому, по ее словам, необходимо, чтобы текущий кризис в Грузии стал темой обсуждения европейских политиков.



Она также отметила, что в письме содержится требование, чтобы вопрос Грузии был включен в повестку дня следующего заседания Европейского совета.



"В эти минуты отправляется совместное письмо с моей подписью европейским лидерам, которые завтра и послезавтра примут участие в встрече Европейского совета, повестка которого в данный момент включает Украину, новые проекты обороны и их финансирование.



Грузия как одна из тем не указана.



Именно это стало причиной отправки письма. Какие бы другие приоритеты ни были, нельзя не уделять внимание тому, что происходит сегодня в Грузии. Усиление репрессивного режима или его расширение. Грузия не может рассматриваться как отдельный, замкнутый политический кризис. Это часть того кризиса, который сегодня охватывает Европу и который принял военную форму для Украины. В Грузии агрессия проявляется в гибридной форме. Ведется борьба против независимости, демократии и европейского пути Грузии".



Также она прокомментировала замораживание Прокуратурой счетов благотворительных фондов и НПО:

"Прежде всего, я хочу коснуться сложившейся на сегодняшний день ситуации, тех новых решений, которые ежедневно принимает де-факто власть, что в целом равносильно практически объявленной войне против общества - так мы можем оценить все, что происходит, и это касается практически всех направлений.



Самым новым и тревожным может быть арест фондов - это практически война против солидарности.



То, что началось и что стало выражением солидарности общества с теми людьми, которые были арестованы, уволены с работы или, будучи абсолютно невиновными, платят штрафы, которые в десять раз превышают их зарплаты — это попытка общества продемонстрировать эту солидарность, когда это воспринимается и преподносится как враждебная деятельность, это невозможно представить в любой нормальной стране, но мне кажется, что мы не можем больше так оценивать то, что происходит в этой стране.



Это то, что касается фондов и создает очень тяжелую социальную ситуацию для многих семей, и мы должны подойти к этому вопросу иначе и найти пути, которыми мы можем помочь этим людям".





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