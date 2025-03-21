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Омбудсмен призывает государство оказывать поддержку людям с синдромом Дауна
21.03.2025 12:39
Народный защитник выступает с заявлением по случаю Всемирного дня людей с синдромом Дауна. В Грузии такие люди и их семьи сталкиваются с проблемами и трудностями при реализации своих прав, отмечает Омбудсмен. Одной из таких проблем является отсутствие услуг, поддерживающих независимую жизнь, адаптированных к индивидуальным потребностям людей с синдромом Дауна.
«Всемирный день людей с синдромом Дауна отмечается 21 марта. Основная цель празднования этого дня – повышение осведомленности общественности о людях с синдромом Дауна. Послание этого дня в 2025 году — «Улучшим наши системы поддержки», которое призывает государства оказывать поддержку людям с синдромом Дауна, чтобы они могли на равных участвовать в общественной жизни.
Среди проблем стоит отметить своевременную реализацию социальной модели инвалидности, доступ к услугам здравоохранения, преодоление стигматизации и стереотипов в обществе, непрерывное и качественное инклюзивное образование, равные возможности трудоустройства и профессионального развития на открытом рынке труда, участие в общественной и политической жизни страны.
Проблема заключается в отсутствии своевременных и индивидуальных услуг по поддержке самостоятельной жизни для людей с синдромом Дауна. Народный защитник Грузии призывает государство предпринять последовательные и ориентированные на результат шаги для обеспечения защиты прав людей с синдромом Дауна и их полной интеграции в повседневную жизнь путем улучшения систем поддержки этих людей», — говорится в заявлении Народного защитника.
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