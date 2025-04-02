

ЕС заблокировал более 60 миллиардов евро частных активов России

02.04.2025 20:33





Власти ЕС заблокировали более 60 миллиардов евро частных активов России. Их владельцы фактически не находятся под санкциями, но их деньги всё равно идут на обеспечение кредитов Украине



После начала войны в Украине в феврале 2022 года ЕС, страны G7 и другие союзники заморозили значительную часть российских активов, включая резервы Центрального банка России и частные средства. Общая сумма замороженных активов оценивается примерно в 280–300 миллиардов долларов, из которых около 210–230 миллиардов евро приходится на ЕС. Большая часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, который за последние годы получил значительную прибыль от их инвестирования. Только за 2023 год он получил 3 млрд евро прибыли.



Первоначально в ЕС и США обсуждалась идея полной конфискации этих активов для передачи Украине на восстановление или военные нужды. Однако со временем стало ясно, что юридические основания для такого шага недостаточны, а риски для финансовой системы Европы и репутации евро как валюты слишком велики. Это привело к смене подхода: вместо конфискации активов власти ЕС сосредоточились на использовании доходов от них.



Согласно документу, принятому на саммите 20 марта, активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и не компенсирует ущерб Украине. Вместо конфискации ЕС и G7 разработали механизм, при котором доходы от замороженных активов служат обеспечением для кредитов Украине. В частности, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил 25 марта, что активы не будут разморожены, так как под их доходы уже выданы кредиты G7. Речь идет о займе в 50 миллиардов долларов, согласованном на саммите G7 в июне 2024 года, где прибыль от активов (оцениваемая в 3–5 миллиардов евро ежегодно) используется как гарантия погашения.



По данным Еврокомиссии, в ЕС заморожено около 207 миллиардов евро российских активов, из которых 70-80% составляют резервы ЦБ РФ, а остальное — частные активы (около 60 миллиардов евро). Основной объем сосредоточен в Бельгии, а также во Франции, Люксембурге и других странах. Частные инвесторы, не связанные с санкциями напрямую, также пострадали от заморозки.



Российские власти называют заморозку и любые действия с активами незаконными, классифицируя их как «воровство».





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